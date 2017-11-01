Гончаренко: «Игроки ЦСКА показали, что с характером у них все в порядке»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от гостевого матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».

Напомним, что армейцы одержали в этой встрече волевую победу со счетом 2:1.

– Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трех таймов с «Базелем» в это тяжело было поверить. Команда показала, что с характером у нее в порядке. Можно говорить о действиях Дзагоева или Головина в центре поля, о спасении Акинфеева в концовке встречи. Все пошло в копилку. Рады продолжить свой путь.

– Что сказали в перерыве игрокам, что во втором тайме на поле появилась совсем другая команда?

– Команда была закрепощенная. Нашей задачей было раскрепостить команду. Что у нас и получилось.