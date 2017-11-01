Вернблум: «Выход Дзагоева позволил ЦСКА обыграть «Базель»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями от гостевой победы над «Базелем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что шведский футболист стал автором победного гола в ворота швейцарской команды.

«В первом тайме соперник позволял играть в футбол. Мы не уступали «Базелю» ни одного метра поля. Во второй половине выпустили Дзагоева и добились победы. Он важный игрок для команды. Очень качественный, мастеровитый. Нам его очень не хватало. Его выход позволил добиться успеха.

Мой гол? Сначала я пытался сделать передачу, но отскок от Сухи позволил нанести удар. К тому же вратарь не успел перестроиться в этом моменте. Теперь все в наших руках. Нужно выигрывать у «Бенфики» и отправляться на матч в Манчестер», – заявил Вернблум.

Вернблум опять вытащил ЦСКА. Какой же он крутой!