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Березуцкие провели за ЦСКА 1000 матчей на двоих

31 октября 2017, 23:39
15

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие вышли в стартовом составе на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем».

Для Василия поединок со швейцарской командой стал 511-м в составе армейцев, а для Алексея – 489-м. Таким образом на двоих они записали в свой актив 1000 матчей в красно-синей футболке.

Напомним, братья Березуцкие дебютировали за ЦСКА в 2002 году.

Отметим, что за все время выступлений за армейскую команду Василий забил 13 голов, Алексей отличился 11 раз.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (15)
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Lester84
1509482500
Интересно посмотреть на статистику их привозов на двоих в этих 1000 матчах))
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VikNMar
1509484442
МОЛОДЦЫ !!!
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Decorhome
1509486433
Братья молодцы
Ответить
cska-62
1509486754
Молодцы! Пусть на двоих, но целая ТЫСЯЧА!
Ответить
Марсович
1509508707
М-дя
Ответить
спанчес
1509520405
Василий забил 13 **** алексей отличился 11 раз
Ответить
спанчес
1509520432
13 х, у,ёв
Ответить
koli4ka
1509546021
Во поле берёзы стояли...
Ответить
Аид666
1509548075
молодцы!
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Черкизовский Кот
1509602315
Всего то на 22 матча у Васи больше? Я думал, штук на 80-100.
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