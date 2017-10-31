Березуцкие провели за ЦСКА 1000 матчей на двоих

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие вышли в стартовом составе на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем».

Для Василия поединок со швейцарской командой стал 511-м в составе армейцев, а для Алексея – 489-м. Таким образом на двоих они записали в свой актив 1000 матчей в красно-синей футболке.

Напомним, братья Березуцкие дебютировали за ЦСКА в 2002 году.

Отметим, что за все время выступлений за армейскую команду Василий забил 13 голов, Алексей отличился 11 раз.