Тарханов заявил о желании «Урала» побороться за попадание в Лигу Европы

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что екатеринбуржцы будут стремиться обеспечить себе выход в Лигу Европы по итогам текущего сезона.

После 15-ти туров «шмели» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 23 очка.

«Это пока локальный успех, но такое место мы еще не занимали. И президент клуба, и я хотим, чтобы команда поборолась за Лигу Европы. Будем к этому стремиться, посмотрим, что получится.

Усилится ли «Урал» в зимнее трансферное окно? Наша селекционная группа работает, ищем игроков на некоторые позиции, чтобы усилить команду, чтобы замена, если произойдут какие-то проблемы, была каждому футболисту», – сказал Тарханов.