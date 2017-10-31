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  • Тарханов заявил о желании «Урала» побороться за попадание в Лигу Европы

Тарханов заявил о желании «Урала» побороться за попадание в Лигу Европы

31 октября 2017, 20:23
7

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что екатеринбуржцы будут стремиться обеспечить себе выход в Лигу Европы по итогам текущего сезона.

После 15-ти туров «шмели» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 23 очка.

«Это пока локальный успех, но такое место мы еще не занимали. И президент клуба, и я хотим, чтобы команда поборолась за Лигу Европы. Будем к этому стремиться, посмотрим, что получится.

Усилится ли «Урал» в зимнее трансферное окно? Наша селекционная группа работает, ищем игроков на некоторые позиции, чтобы усилить команду, чтобы замена, если произойдут какие-то проблемы, была каждому футболисту», – сказал Тарханов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Урал Тарханов Александр
Комментарии (7)
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овертайм
1509471965
чо за бред? да руководством озвучивалась цель в этом году попадания в еврокубки, но как это щас преподносится, это бред!)
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APchelov
1509472660
Такую мечту нельзя озвучивать. Не сбудется
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Gullit 76
1509473623
Всё возможно,но только будет трудно сделать - у конкурентов больше возможностей.
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Dimonadze
1509475470
Ставьте цели выше, хуже само может получится. Надо стремиться сейчас подниматься выше, а потом может всякое быть, потеря очков и опуститесь в зону ЛЕ
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raritet
1509477737
интересно было бы посмотреть на наш Урал на фоне европейских команд. Думаю, плохо не будет.
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OfaZavr
1509520994
правильно, нужно стараться добиться максимума. Очень буду рад за Урал если получиться.
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DeviDjons
1509618021
Тогда клубу срочно нужно объявлять тендер на массовую закупку губозакатывающих аппаратов!
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