Эмери: «Мбаппе? Надо уметь сбалансировать свой менталитет и быть готовым к критике»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери отметил, что 18-летнему форварду команды Килиану Мбаппе необходимо быть готовым выслушивать критику в свой адрес. Футболист перешел в стан парижан из «Монако» за 180 миллионов евро.

«Это новый опыт для него. Когда вы играете хорошо, то открываете газеты, слушаете спортивные шоу, и везде говорят, что вы лучший.

Необходимо быть в состоянии сбалансировать свой менталитет, свои эмоции. Когда играете плохо, то должны быть готовы к критике», – сказал специалист.

Мбаппе в текущем сезоне провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.