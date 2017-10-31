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  • Дмитрий Комбаров: «Критика Кафельникова? Дилетантов мне слушать неинтересно»

Дмитрий Комбаров: «Критика Кафельникова? Дилетантов мне слушать неинтересно»

31 октября 2017, 14:39
7

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил, что его раздражает критика, в которой затрагивается личность. Футболист не желает слушать разбор своей игры со стороны непрофессионалов.

«Критика в свой адрес со стороны Кафельникова? Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.

Когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает», – сказал Комбаров.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 14 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (7)
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oyabun
1509452484
То что Димке неприятна критика со стороны такой одиозной личности как Кафельников, понять можно. Но неужели вообще критика не доходит? То что он заметно хуже играет в этом сезоне нежели в прошлом, очень уж очевидно.
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nik55
1509454757
иди к брату играй----кто из спецов тебе должен дать оценку что ты с такой игрой уже не тянешь играть за Спартак ?
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Gullit 76
1509470771
Впервые слышу такие словеса "вымораживает" теряюсь в догадках как это перевести.
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спанчес
1509471519
ком баров
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Диктор
1509472531
и ЭТО ПРАВИЛЬНО.
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dendiesel
1509534245
можно не обращать внимание на "дилетантов", а таких очень много....но когда все говорят, что у тебя всё плохо, надо делать выводы!
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