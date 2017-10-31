Дмитрий Комбаров: «Критика Кафельникова? Дилетантов мне слушать неинтересно»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил, что его раздражает критика, в которой затрагивается личность. Футболист не желает слушать разбор своей игры со стороны непрофессионалов.

«Критика в свой адрес со стороны Кафельникова? Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.

Когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает», – сказал Комбаров.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 14 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

