Симеоне не собирается уклоняться от ответственности за результаты «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что успехи команды в последние годы привели к тому, что любая неудача воспринимается болельщиками с большой критикой. По его словам, команда готова к матчу Лиги чемпионов против «Карабаха» на глазах у своих поклонников.

«Тренер всегда в ответе за то, что происходит на поле. Я не собираюсь уклоняться от ответственности. Мы не слишком хорошо начали в Лиге чемпионов. Мы заслуживали победы в Риме, а «Челси» здесь был очень хорош. В первом матче с «Карабахом» мы могли рассчитывать на большее. Завтра у нас будет замечательный шанс подправить ситуацию на глазах собственных болельщиков, и мы к этому готовы.

Ты всегда беспокоишься за результат, это подтвердит любой тренер. Ты всегда хочешь прогрессировать, добиваться побед, достигать поставленных перед командой целей. Мы хотим, чтобы «Атлетико» был среди лучших команд мира. Было бы плохо, если бы я не волновался и был спокоен.

Успехи последних лет в самых разных турнирах привели к тому, что, когда мы не достигаем блестящих результатов, нас критикуют. Но необходимо с этим жить, если мы действительно хотим совершенствоваться. Завтра мы обязаны кое-что сделать. Этот матч важен для клуба, для болельщиков, для игроков, для меня. Мы выйдем на поле, понимая это. Мы хотим добиться хорошего результата и продолжить прогрессировать, и именно с этими мыслями мы будем готовиться к завтрашней игре», – рассказал Симеоне.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Карабах» состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени. Испанцы после трех туров идут на третьем месте. В активе команды Симеоне лишь два очка. «Карабах» замыкает группу С, имея на своем счету один балл.