Лунев: «Зенит» все равно станет чемпионом»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев выразил мнение, что петербургский клуб станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

– Все чаще звучат мнения о том, что «Зенит» теряет ход и в чемпионской гонке участвуют как минимум еще «Локомотив» и «Спартак».

– В последнее время у нас началась черная полоса. Но мы все равно станем чемпионами. Будем играть намного лучше, мы по составу сильнее всех. У нас лучшие болельщики – мы просто обязаны выигрывать.

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