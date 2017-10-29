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Лунев: «Зенит» все равно станет чемпионом»

29 октября 2017, 22:11
23

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев выразил мнение, что петербургский клуб станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

– Все чаще звучат мнения о том, что «Зенит» теряет ход и в чемпионской гонке участвуют как минимум еще «Локомотив» и «Спартак».

– В последнее время у нас началась черная полоса. Но мы все равно станем чемпионами. Будем играть намного лучше, мы по составу сильнее всех. У нас лучшие болельщики – мы просто обязаны выигрывать.

«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (23)
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andrej-lucevich
1509304945
с такой игрой - хрена лысого!
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Kbp. V
1509305554
Обычно после таких заявлений, Чемпионами не становятся
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семёнычев
1509305656
На фашистов в прошлом веке вся Европа работала,и состав был сильнее и болельщиков больше,... Однако знамя на Рейхстаге ставили наши бойцы...
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Павелий
1509305709
Лунёв, а если Зенит не станет чемпионом, то ты всю свою огромную зарплату переводишь в детские дома и на опеарции больным детям. Слабо?
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пряник929
1509306639
Все равно купим чемпионство..... вот что я услышал в его словах - игры то нет
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insider_retro
1509307504
Все уже поняли, что преждевременные заявления о чемпионстве различных функционеров, тренеров и игроков абсолютно оказались преждевременными... Нам же в силу приверженности определённым клубам не стоит спорить и поливать удалённо друг друга дерьмом... Турнир в самом разгаре.. Слава богу всё оказалось не так примитивно и предсказуемо... Болейте за наших!!
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marslond
1509308071
Такая самоуверенность может быть опасно для Зенита, своим самовнушением они могут уступить запросто чемпионство бойцовской команде Локо.
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lekseij2007
1509310464
Конечно же станете .... вопрос только Когда?)
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plehanov6
1509342614
В начале сезона большинство, может быть, и согласилось бы насчет чемпионства, но в последнее время...? Да, сильнейшие по составу, ( на счет болельщиков- промолчу, кто лучшие - вся страна знает), но по игре - хороший середняк! С такой игрой и еврокубки можно потерять!
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OfaZavr
1509349908
по составу может сильнее а по игре нет. в тройке остаться и то чудом будет.
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