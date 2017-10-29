Тарханов назвал справедливым результат матча «Амкар» – «Урал»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги гостевого матча 15-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром» (1:1). По мнению специалиста, ни одна из команд не заслуживала победы в этой встрече.

«Амкар» – хозяин поля. Атлетически сильная команда. Поэтому испытывали сильное давление. Но особых моментов соперник не создал. Последние 20 минут первого тайма уже взяли игру под контроль

Во втором тайме смогли забить. Игра изменилась. Но в целом боевая ничья получилась. Справедливый результат», – заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».