«Тоттенхэм» – единственный основной претендент на покупку у «Барселоны» Гомеша

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, «Тоттенхэм» стал основным претендентом на португальца. «Ювентус», который также проявлял интерес к хавбеку, решил отказаться от такого варианта усиления состава. Предполагается, что «шпоры» сделают попытку заполучить Гомеша в зимнее трансферное окно. Сине-гранатовые готовы продать футболиста за 35 миллионов евро.

Гомеш в текущем сезоне провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.