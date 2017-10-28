Каррера – о пропущенном голе в матче с «Ростовом»: «Я должен всегда искать виноватых?»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 15-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:2) прокомментировал второй пропущенный гол своей команды.
Отметим, что московский клуб в концовке встречи упустил победу, пропустив после розыгрыша углового.
– Кто проиграл борьбу на угловом – Фернандо?
– Я должен всегда искать виноватых?
– Хорошо, а отчего вообще неуверенность при стандартах?
– Это могут быть индивидуальные ошибки, но сказывается еще и невысокий рост наших игроков. Поэтому иногда проигрываем второй этаж.
Источник: «Спорт-Экспресс»