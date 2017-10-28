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  • Каррера – о пропущенном голе в матче с «Ростовом»: «Я должен всегда искать виноватых?»

Каррера – о пропущенном голе в матче с «Ростовом»: «Я должен всегда искать виноватых?»

28 октября 2017, 21:44
25

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 15-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:2) прокомментировал второй пропущенный гол своей команды.

Отметим, что московский клуб в концовке встречи упустил победу, пропустив после розыгрыша углового.

– Кто проиграл борьбу на угловом – Фернандо?

– Я должен всегда искать виноватых?

– Хорошо, а отчего вообще неуверенность при стандартах?

– Это могут быть индивидуальные ошибки, но сказывается еще и невысокий рост наших игроков. Поэтому иногда проигрываем второй этаж.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Каррера Массимо
Комментарии (25)
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Kotofey75
1509217024
Виновных- нет. Делать выводы- да
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Benifacto
1509217355
днище
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vitvik
1509217474
Если матч длился бы 80 минут, очков у «Спартака» было бы гораздо больше.
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nemolod
1509218549
В футболе надо бороться за победу до последней минуты,а как только команда начинает играть на удержание счета,часто его не удерживает и чаще всего потому,что играть на удержание счета гораздо сложнее,чем просто играть на победу-для этого в команде должна быть надежная защита из быстрых и опытных футболистов,способных читать действия соперника,чтобы заранее срывать их атаки! И то,что получили всего один мяч в ворота в конце встречи-это легко отделались,в Севилье за подобную тактику можно получить гораздо больше!
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Диктор
1509218634
Не хрен орентировать команду играть на удержание счета.
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Italian_93
1509219303
Дядю Петю со второго подъезда спроси, как раз он за мясных топит, 2й гол забили и давай время тянуть
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RedWhiteFans2
1509219509
Была такая возможность догнать ЦСКА а воз и ныне там. Я не знаю, сколько раз нужно наступать на одни и те же грабли, и наблюдать одни и те же концовки матчей. А потом слушать, что тренер не виноват. Кто угодно только не Каррера. А может быть лимит доверия должен закончится и пора уже забыть о прошлогоднем чемпионстве???
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prezent2017
1509219695
А чего виновных искать, в первый раз пропустили что-ли?
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vitvik
1509223411
Каррере нужен помощник - Тренер по последним минутам матча. Наверняка, в Италии такой есть.
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dyema
1509225082
Если-бы никто никогда не ошибался, то не было-бы ИГРЫ по сути.......
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