Манчини до 70 лет хотел бы возглавить сборную Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что хотел бы возглавить сборную Италии.

52-летний специалист тренирует петербургский клуб с лета 2017 года.

«Я счастлив в «Зените». У нас молодая команда, состав сильно обновился. Мы идем на первом месте в таблице, поэтому я всем доволен.

Я искренне верю, что сборная Италии отберется на чемпионат мира-2018. ЧМ без итальянцев бессмысленнен.

Я хотел бы возглавить итальянскую сборную до того, как мне исполнится 70 лет. Об этом мечтает любой тренер», – сказал Манчини.