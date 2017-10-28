Эллардайс заявил, что британских тренеров в АПЛ можно отнести ко второму сорту

Бывший тренер сборной Англии Сэм Элардайс подчеркнул, что у британских специалистов мало шансов трудоустроиться в АПЛ. После недавнего увольнения Крейга Шекспира из «Лестера» в Премьер-лиге на данный момент осталось всего семь тренеров из Великобритании или Ирландии.

«Я думаю, вас можно считать почти вторым сортом, поскольку вы из этой страны. Самый настоящий позор, что нам, высокообразованным и талантливым тренерам, сейчас некуда пойти.

Премьер-лига – это зарубежная лига в Англии. Достаточно посмотреть на владельцев клубов, тренеров и игроков, чтобы понять, что на данный момент так и есть», – сказал Элардайс.