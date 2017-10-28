Главный тренер «Порту»: «Почему Касильяс переведен в запас? Он не выполняет тот объем работы, который должен выполнять»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау объяснил, почему голкипер Икер Касильяс потерял место в стартовом составе португальского клуба.

Ранее сообщалось, что игрок был переведен в запас из-за нарушения запрета на использование телефона.

«Мы общались с Касильясом. Он хотел узнать, почему потерял место в стартовом составе. Я сказал, что это произошло в связи с его работой на тренировках в последние две недели. Мне кажется, он не выполнял тот высокий объем работы, который должен выполнять», – сказал Консейсау.

В нынешнем сезоне Касильяс провел за «Порту» в Примейре восемь матчей, в которых пропустил три гола.