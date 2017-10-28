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  • Главный тренер «Порту»: «Почему Касильяс переведен в запас? Он не выполняет тот объем работы, который должен выполнять»

Главный тренер «Порту»: «Почему Касильяс переведен в запас? Он не выполняет тот объем работы, который должен выполнять»

28 октября 2017, 10:48
3

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау объяснил, почему голкипер Икер Касильяс потерял место в стартовом составе португальского клуба.

Ранее сообщалось, что игрок был переведен в запас из-за нарушения запрета на использование телефона.

«Мы общались с Касильясом. Он хотел узнать, почему потерял место в стартовом составе. Я сказал, что это произошло в связи с его работой на тренировках в последние две недели. Мне кажется, он не выполнял тот высокий объем работы, который должен выполнять», – сказал Консейсау.

В нынешнем сезоне Касильяс провел за «Порту» в Примейре восемь матчей, в которых пропустил три гола.

Источник: Marca
Португалия. Примейра Порту Касильяс Икер Консейсау Сержиу
Комментарии (3)
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panmon
1509180799
Должен был пропустить 8 в 8 матчах, а пропустил 3 всего. Не порядок!
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koli4ka
1509186745
чё пристал к звезде,вот уедет икерка в апл-будешь потом пургу на кого гнать?
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САНЁК17
1509197166
Ага,а он когда играл за Реал не кто так не ему говорил,как он мог так говорит.
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