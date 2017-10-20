Касильяс за использование телефона был переведен в запас «Порту»

ну ладно если он в игрушки играл или в соц. сети сидел, а если что срочное или важное могли бы уж такому заслуженному сделать исключение.
Голкипер «Порту» Икер Касильяс переведен в запас португальского клуба за нарушение запрета на использование телефона. Кроме того, тренерский штаб недоволен отношением 36-летнего испанца к тренировкам.
Таким образом, вратарь не выйдет в стартовом составе команды на матч Примейры против «Пасуш де Феррейры», который пройдет завтра.
В нынешнем сезоне Касильяс провел за «Порту» в чемпионате Португалии восемь матчей, в шести из которых не пропустил голов.