Касильяс за использование телефона был переведен в запас «Порту»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс переведен в запас португальского клуба за нарушение запрета на использование телефона. Кроме того, тренерский штаб недоволен отношением 36-летнего испанца к тренировкам.

Таким образом, вратарь не выйдет в стартовом составе команды на матч Примейры против «Пасуш де Феррейры», который пройдет завтра.

В нынешнем сезоне Касильяс провел за «Порту» в чемпионате Португалии восемь матчей, в шести из которых не пропустил голов.