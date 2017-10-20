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    Касильяс за использование телефона был переведен в запас «Порту»

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс переведен в запас португальского клуба за нарушение запрета на использование телефона. Кроме того, тренерский штаб недоволен отношением 36-летнего испанца к тренировкам.

    Таким образом, вратарь не выйдет в стартовом составе команды на матч Примейры против «Пасуш де Феррейры», который пройдет завтра.

    В нынешнем сезоне Касильяс провел за «Порту» в чемпионате Португалии восемь матчей, в шести из которых не пропустил голов.

    Источник: O Jogo

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    20.10.2017 22:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 09:41

      ну ладно если он в игрушки играл или в соц. сети сидел, а если что срочное или важное могли бы уж такому заслуженному сделать исключение.

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 октября 2017, 01:28

      Бродвей ничего не придумали?

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 октября 2017, 01:07

      Как на ЕГЭ поймали с телефоном вон из класса.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 октября 2017, 00:28

      Дальше - вопрос, кому они сделали хуже? Статистика у Касильяса неплохая ведь...

      4
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      Рейтинг: +3

      comarovp 21 октября 2017, 00:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -7
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      Рейтинг: +833

      Sola 21 октября 2017, 00:19

      Жестоко.
      Одно дело зависимость от гаджетов, другое - если что в семье случилось. Вдруг Кас переживал за здоровье детей, жены или родителей? Но мы это вряд ли узнаем.

      Просто помню начало конфликта Сэра Фергюсона и Бекхэма, он тоже начался из-за ребенка футболиста, можно сказать. Его ребенок заболел, будучи грудным, Бэкс в то время на трени опаздывал, потому как ребенок был важнее. А САФ бесился и злился.

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 20 октября 2017, 23:57

      Я так понимаю, что он во время матча разговаривал? :))

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      Рейтинг: +157

      Ali77 > Измайловский Кочегар 21 октября 2017, 14:34

      Когда ему штрафной пробивали))

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 23:00

      Жёсткое и справедливое наказание. Они все уже ох......ли от этих гаджетов, Божович только-что говорил, что просто не знает что с этим делать, а ведь Арсенал это же не Топ-клуб и кто там чего стоит.

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