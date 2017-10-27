Зимой Пасторе может пополнить «Челси»

Футбольный агент Киа Джурабчиан провел встречу в Лондоне на текущей неделе со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике, сообщает Le 10 Sport. Предполагается, что на ней обсуждался возможный трансфер полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе в «Челси». Французы могут расстаться с аргентинцем зимой для соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Ранее сам футболист заявил, что рассчитывает зимой сменить клуб, так как его не устраивает количество игрового времени в Париже. Этому должен поспособствовать Джурабчиан, который известен тесными деловыми контактами с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем и директором Мариной Грановской.