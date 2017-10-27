Гришин ставит на ничью «Ростова» со «Спартаком»

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что в матче 15-го тура, в котором «Ростов» на своем поле примет «Спартак», победитель выявлен не будет.

«Ростов» неплохо играет в обороне, тем более на домашней арене. «Спартак» же не очень удачно провел матч с «Амкаром» в плане атакующих действий. Думаю, объективным результатом станет ничья – 1:1», – заявил Гришин.

Игра 15-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 28 октября, в 19:00 по московскому времени.