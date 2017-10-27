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Гришин ставит на ничью «Ростова» со «Спартаком»

27 октября 2017, 07:55
16

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин считает, что в матче 15-го тура, в котором «Ростов» на своем поле примет «Спартак», победитель выявлен не будет.

«Ростов» неплохо играет в обороне, тем более на домашней арене. «Спартак» же не очень удачно провел матч с «Амкаром» в плане атакующих действий. Думаю, объективным результатом станет ничья – 1:1», – заявил Гришин.

Игра 15-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 28 октября, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Гришин Александр
Комментарии (16)
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oyabun
1509081569
Спартак традиционно очень тяжело играет с Ростовом. Особенно в гостях. Объективно будет скорее всего ничья. Но как же не хотелось бы повторения игры с Амкаром. Вторая ничья подряд будет равносильна поражению. Нам позарез нужна победа!
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Кинстифа
1509081675
Если автобус поставят, то либо ничья, либо проиграет Спартак на контр атаке Надеюсь, матч будет такой же интересный как с Нальчиком, а не тухлый как с Амкаром
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Диктор
1509081786
А я ставлю на победу Спартака,и уверен на этот раз они не подведут.
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серега кашин
1509082199
со спартаком ничего нельзя утверждать и что то прогнозировать
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Пестрый
1509082223
Конь Гришин может на что угодно ставить но это не тот случай что бы с этим Ростовым играть вничью! Кого там Спартаку опасаться? Парша? Макея? или других б/ушных собранных по разным углам? Уж Писю спартаковское нападение способно продыроколить и не раз! К тому же за ростовскими должок с прошлого года надо отдать)!
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paracetamol
1509086786
Ростов выиграет. Пропустить не пропустит, а один затолкает. Ну еще от судейства зависит. Вроде спам стали судить по "чемпионской" траектории, как в прошлом году. Прошлый матч с Амкаром - тому пример!
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OfaZavr
1509090551
Спартак победит и не нужно каркать нам тут перед матчем.
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KROFF
1509095191
Не, ну раз гениальный аналитик Гришин считает, что будет ничья, так как Ростов очень сильно играет дома, то так оно и будет. Но неплохо было бы взглянуть на цифры. А цифры говорят, что к 15-му туру Ростов имеет 5 домашних очков с 3-мя забитыми голами, 2 из них с пенальти и 5-ю пропущенными. Другими словами хуже чем Ростов дома вообще никто не играет. И смотреть эти мучения команды для нормального болельщика(не мазохиста) очень тяжело.
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Одинокий волк Маквейд
1509100138
Все может случиться, но мне верится в победу в один мяч.
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СШГЭС
1509100897
Занимайся своими юношами, ничего выиграть не могут который год, а ты в прогнозисты подался. Выпрут с работы, тогда и гадай.
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