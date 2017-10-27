Давыдов: «Зенит-2» сделал ставку на собственных воспитанников»

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился своими впечатлениями от первого круга первенства ФНЛ, в котором его команда оказалась на 13-м месте в турнирной таблице. Он отметил, что сейчас в России заметно не хватает талантливой молодежи.

— Анатолий Викторович, «Зенит-2» завершил первый круг турнира ФНЛ на 13-м месте. Ваши впечатления?

— Начало было очень тяжелым. Команда серьезно обновила состав. Расстались с рядом иногородних футболистов, игравших под руководством Владислава Радимова. Было выбрано направление развития: ставка на собственных воспитанников. В результате целая группа ребят, минуя второй дивизион, дебютировала в первом. Конечно, это трудно очень. Сказывается нехватка опыта и футбольного образования. Все-таки ФНЛ — это уровень. Тут и мастера, немало поигравшие на своем веку, и опытные тренеры, умеющие создавать команды. Ну и мы ведь не сразу игру поставили. Надо было подтянуть физическую подготовку, подтянуть тактическую выучку. Работы хватало.

— В советские времена первую лигу называли кузницей кадров для высшей. Называли по делу. Она таковой и была, исправно делегируя футболистов в ведущие клубы страны, причем ежегодно. Сейчас такое возможно?

— Наверное, да. Хотя сейчас у нас не так много хороших клубных академий, как в прежние времена. Они функционируют в обеих столицах, в Краснодаре Сергей Галицкий создал прекрасные условия. А на местах подготовка нередко прихрамывает. Поэтому талантливой молодежи у нас в России просто немного не хватает.

— У вас есть какой-то налаженный контакт с Роберто Манчини? Ведь вы должны готовить смену для первой команды.

— Есть контакт, есть налаженный диалог. Может быть, он не так часто бывает на наших матчах, но это не помеха, общаемся мы довольно много.