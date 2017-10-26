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Уткин: «Считаю, что Манчини переоцененный тренер»

26 октября 2017, 20:36
23

Комментатор Василий Уткин высказался о главном тренере «Зенита» Роберто Манчини. Уткин считает, что Манчини переоценен.

«Я назвал Манчини болонкой для ношения шарфа, когда он работал в «Манчестер Сити». А в «Зените» я назвал его манекеном. Я вообще ничего плохого не вижу в этом животном, чтобы на это обижаться.

Считаю, что Манчини переоцененный тренер. Чемпионат Англии выиграл не он, а команда. Его же хотели пригласить в сборную России. Я очень не хотел этого. А то последствия были бы хуже, чем сейчас. Я не знаю ни одного специалиста, который поставил бы Манчини выше Спаллетти», — сказал Уткин.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье сине-бело-голубым предстоит домашний матч с «Локомотивом», который идет на первой строчке. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (23)
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AnTiNeHrEsT
1509041248
Этот недокоментатор ещё рот свой открывает.Чего добился Манчини и чего добился он, что бы так судить?"Чемпионат Англии выйграл не он,а команда" вообще убило, зачем тогда тренера, пусть команды сами играют,да?
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Михаил_Боярский
1509043546
Уткин может нассать себе в рот, больше пользы будет чем от его бестолкового вякания налево и направо.
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VVM1964
1509046274
А КТО ТАКОЙ УТКИН , ЧТО БЫ ДАВАТЬ ОЦЕНКУ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ? НЕОТЕСАННЫЙ , НЕВОСПИТАННЫЙ , САМОВЛЮБЛЕННЫЙ ХАМ .
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Eddyson
1509046276
Васисуалий опять под препаратами, видимо.
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Taps
1509046318
Задрипанный баклан опять нажрался.
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Garrincha58
1509049203
а он прав
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multiscan
1509049227
Уткин-переоцененный комментатор и т.п и т.д.
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prezent2017
1509049994
Сам-то кто? Жирная утка, которую отовсюду выперли!
Ответить
Dan93
1509067970
Уткин: Сёмин - слабое место команды; Манчини - пустышка. Вася, тебе когда повестка с психбольницы придёт?
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MaxRnD
1509098256
Вася, Вася, так и помрёшь дураком
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