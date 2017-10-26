Уткин: «Считаю, что Манчини переоцененный тренер»

Комментатор Василий Уткин высказался о главном тренере «Зенита» Роберто Манчини. Уткин считает, что Манчини переоценен.

«Я назвал Манчини болонкой для ношения шарфа, когда он работал в «Манчестер Сити». А в «Зените» я назвал его манекеном. Я вообще ничего плохого не вижу в этом животном, чтобы на это обижаться.

Считаю, что Манчини переоцененный тренер. Чемпионат Англии выиграл не он, а команда. Его же хотели пригласить в сборную России. Я очень не хотел этого. А то последствия были бы хуже, чем сейчас. Я не знаю ни одного специалиста, который поставил бы Манчини выше Спаллетти», — сказал Уткин.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье сине-бело-голубым предстоит домашний матч с «Локомотивом», который идет на первой строчке. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.