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    Ярмоленко – о невыходе на ЧМ: «Не стоит валить все на плечи Шевченко»

    Нападающий «Боруссии» Андрей Ярмоленко прокомментировал невыход сборной Украины на чемпионат мира-2018.

    «Со своей стороны могу выразить Шевченко всевозможную поддержку. Он уверен в своих силах, это самое главное. Я даже не думаю о том, что Шевченко может уйти. Не нужно валить все на его плечи. Мы вместе проиграли этот отбор — вместе и будем нести ответственность. Надеюсь, нам удастся полностью реализовать все те задумки, которые есть у тренера, а они нам, признаюсь, импонируют», — сказал форвард в интервью «Команде № 1».

    Шевченко возглавил национальную команду в июле 2016 года. Украинцы заняли третье место в отборочной группе I.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 20:23
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