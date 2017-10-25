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  • Тимофеев: «В 11 лет меня пытался переманить селекционер «Локо». Может, подкупить хотел. Но я за «Спартак» душой с детства»

Тимофеев: «В 11 лет меня пытался переманить селекционер «Локо». Может, подкупить хотел. Но я за «Спартак» душой с детства»

25 октября 2017, 12:43
7

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал, что в детстве мог оказаться в «Локомотиве». Железнодорожники пытались заполучить игрока в 11-летнем возрасте.

«Мне нравилось играть, хотелось тренироваться. Очень расстраивался, когда пропускал занятия: бывало, даже плакал. Через неделю после прихода в спортшколу меня отправили в группу 93-го года, потому что среди сверстников я выделялся. Дважды звали в академию Коноплева, но я отказался — был слишком маленьким. Родители не хотели отпускать, да и сам не горел желанием. Позже на одном из турниров меня заметили «Локомотив» и «Спартак».

Смешной момент: к нам в Саратов приехал селекционер «Локо». Я туда не хотел изначально: за «Спартак» душой с детства. Он приехал с подарками: мячи, футболки, рюкзак с атрибутикой. Может, подкупить хотел, не знаю. Мне было 11 лет.

Он сидит, разговаривает с родителями, а я играю. Звонит телефон, отец берет трубку: «Здравствуйте, это из «Спартака» звонят». Отец говорит скауту: «Звонок по работе, я отойду». Поговорил, вернулся, и три часа они сидели, общались. В итоге сказали человеку, что мы подумаем и перезвоним.

После его ухода папа объяснил – звонили из «Спартака», предлагают поехать на сборы в Сочи. Я тут же согласился», – рассказал Тимофеев.

В конце августа футболисту была проведена операция на крестообразные связки.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Тимофеев Артем
Комментарии (7)
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alexivanof197
1508928786
Молодец ,Артём. выздоравливай,ждём на поле
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polozovs
1508935695
Молодец! Уже тогда знал, что в локо бы мешки разгружал. Талантливый парень. Скорейшего выздоровления
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Диктор
1508936427
И это правильное решение-команда должна быть в сердце.
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Fan Loko mik
1508937546
Скорее всего нагло врёт, что бы цену себе поднять!
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prezent2017
1508939503
Из хрюшки паровоз не сделать!
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OfaZavr
1508941456
правильно что к голосу сердца прислушался и сделал правильный выбор.
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plehanov6
1508946798
Вот НАСТОЯЩИЙ СПАРТАЧ !!! Дай Бог ему здоровья и удачи! Вперед Спартак!!!
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