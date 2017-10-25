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    Тимофеев: «В 11 лет меня пытался переманить селекционер «Локо». Может, подкупить хотел. Но я за «Спартак» душой с детства»

    Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал, что в детстве мог оказаться в «Локомотиве». Железнодорожники пытались заполучить игрока в 11-летнем возрасте.

    «Мне нравилось играть, хотелось тренироваться. Очень расстраивался, когда пропускал занятия: бывало, даже плакал. Через неделю после прихода в спортшколу меня отправили в группу 93-го года, потому что среди сверстников я выделялся. Дважды звали в академию Коноплева, но я отказался — был слишком маленьким. Родители не хотели отпускать, да и сам не горел желанием. Позже на одном из турниров меня заметили «Локомотив» и «Спартак».

    Смешной момент: к нам в Саратов приехал селекционер «Локо». Я туда не хотел изначально: за «Спартак» душой с детства. Он приехал с подарками: мячи, футболки, рюкзак с атрибутикой. Может, подкупить хотел, не знаю. Мне было 11 лет.

    Он сидит, разговаривает с родителями, а я играю. Звонит телефон, отец берет трубку: «Здравствуйте, это из «Спартака» звонят». Отец говорит скауту: «Звонок по работе, я отойду». Поговорил, вернулся, и три часа они сидели, общались. В итоге сказали человеку, что мы подумаем и перезвоним.

    После его ухода папа объяснил – звонили из «Спартака», предлагают поехать на сборы в Сочи. Я тут же согласился», – рассказал Тимофеев.

    В конце августа футболисту была проведена операция на крестообразные связки.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2017 12:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 октября 2017, 18:53

      Вот НАСТОЯЩИЙ СПАРТАЧ !!! Дай Бог ему здоровья и удачи! Вперед Спартак!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 17:24

      правильно что к голосу сердца прислушался и сделал правильный выбор.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 16:51

      Из хрюшки паровоз не сделать!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 октября 2017, 16:19

      Скорее всего нагло врёт, что бы цену себе поднять!

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2017, 16:00

      И это правильное решение-команда должна быть в сердце.

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs 25 октября 2017, 15:48

      Молодец! Уже тогда знал, что в локо бы мешки разгружал.
      Талантливый парень.
      Скорейшего выздоровления

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 октября 2017, 13:53

      Молодец ,Артём. выздоравливай,ждём на поле

      4
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