Тимофеев: «В 11 лет меня пытался переманить селекционер «Локо». Может, подкупить хотел. Но я за «Спартак» душой с детства»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал, что в детстве мог оказаться в «Локомотиве». Железнодорожники пытались заполучить игрока в 11-летнем возрасте.

«Мне нравилось играть, хотелось тренироваться. Очень расстраивался, когда пропускал занятия: бывало, даже плакал. Через неделю после прихода в спортшколу меня отправили в группу 93-го года, потому что среди сверстников я выделялся. Дважды звали в академию Коноплева, но я отказался — был слишком маленьким. Родители не хотели отпускать, да и сам не горел желанием. Позже на одном из турниров меня заметили «Локомотив» и «Спартак».

Смешной момент: к нам в Саратов приехал селекционер «Локо». Я туда не хотел изначально: за «Спартак» душой с детства. Он приехал с подарками: мячи, футболки, рюкзак с атрибутикой. Может, подкупить хотел, не знаю. Мне было 11 лет.

Он сидит, разговаривает с родителями, а я играю. Звонит телефон, отец берет трубку: «Здравствуйте, это из «Спартака» звонят». Отец говорит скауту: «Звонок по работе, я отойду». Поговорил, вернулся, и три часа они сидели, общались. В итоге сказали человеку, что мы подумаем и перезвоним.

После его ухода папа объяснил – звонили из «Спартака», предлагают поехать на сборы в Сочи. Я тут же согласился», – рассказал Тимофеев.

В конце августа футболисту была проведена операция на крестообразные связки.