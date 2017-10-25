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    Варан: «Зидан передает своим футболистам спокойствие»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан считает, что главный тренер команды Зинедин Зидан отличает спокойствием, а не скандальными выпадами в адрес игроков. По его словам, любой футболист найдет то, чему сможет научиться у французского специалиста.

    «В тот момент, когда Зидан говорит, все слушают его. Любой игрок хочет учиться у него, потому что он многое выиграл в качестве игрока, а сейчас побеждает в качестве тренера. Все это не случайно.

    Он повышает на игроков голос только, когда это необходимо. Но можно точно сказать, что характеризует его как настоящего тренера. Прежде всего он передает нам свое спокойствие и концентрацию», – рассказал Варан GQ.

    Напомним, французский специалист получил награду лучшему тренеру года по версии ФИФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 10:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 октября 2017, 13:46

      Если штаны не порвутся)

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