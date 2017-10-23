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    Зидан – лучший тренер года по версии ФИФА

    ФИФА объявила победителя в номинации «лучший тренер 2017 года». Обладателем награды стал тренер «Реала» Зинедин Зидан.

    В минувшем сезоне мадридский клуб под руководством француза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании и Суперкубок страны.

    Всего на счету Зидана семь трофеев в качестве тренера «сливочных». Экс-игрок клуба возглавил команду в январе 2016 года. В дебютном сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: ФИФА

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    23.10.2017 22:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 23 октября 2017, 23:15

      Как предполагали Реал есть Реал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 октября 2017, 22:10

      Тут без вариантов.

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