Зидан – лучший тренер года по версии ФИФА

ФИФА объявила победителя в номинации «лучший тренер 2017 года». Обладателем награды стал тренер «Реала» Зинедин Зидан.

В минувшем сезоне мадридский клуб под руководством француза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Всего на счету Зидана семь трофеев в качестве тренера «сливочных». Экс-игрок клуба возглавил команду в январе 2016 года. В дебютном сезоне он выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.