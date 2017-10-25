Киммих назвал рецепт того, как закрепиться в основе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал свой рецепт борьбы с неудачным периодом. Он отметил, что только работой можно завоевать доверие тренера и место в основном составе команды.

«У меня были тяжелые времена, но я преодолел этот период. Когда ты в соответствующей форме, но не имеешь возможности играть, всегда переживаешь. Особенно это четко видно в карьере молодых футболистов.

Как с этим справиться? Нужно больше тренироваться и стараться выполнять свою работу наилучшим образом. Все остальное на усмотрение тренера.

Конечно, я знал, что мне придется в «Баварии» не легко, что я не буду выходить на поле в каждом матче. Но моя цель была в том, чтобы стать игроком основного состава. Я никогда не думал о том, чтобы покинуть «Баварию», – приводит слова Киммиха Kicker.