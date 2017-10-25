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    Киммих назвал рецепт того, как закрепиться в основе «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих рассказал свой рецепт борьбы с неудачным периодом. Он отметил, что только работой можно завоевать доверие тренера и место в основном составе команды.

    «У меня были тяжелые времена, но я преодолел этот период. Когда ты в соответствующей форме, но не имеешь возможности играть, всегда переживаешь. Особенно это четко видно в карьере молодых футболистов.

    Как с этим справиться? Нужно больше тренироваться и стараться выполнять свою работу наилучшим образом. Все остальное на усмотрение тренера.

    Конечно, я знал, что мне придется в «Баварии» не легко, что я не буду выходить на поле в каждом матче. Но моя цель была в том, чтобы стать игроком основного состава. Я никогда не думал о том, чтобы покинуть «Баварию», – приводит слова Киммиха Kicker.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 14:44

      Правильный рецепт. Универсальный. Очень подходит российским игрокам.

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