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  • Егоров: «Песьякова надо было удалять в матче «Тосно» – «Ростов»

Егоров: «Песьякова надо было удалять в матче «Тосно» – «Ростов»

24 октября 2017, 21:58
4

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорный эпизод матча 14-го тура чемпионата России «Тосно»«Ростов» (1:1) с участием голкипера ростовчан Сергея Песьякова.

«На 33-й минуте надо было давать пенальти и удалять Песьякова за удар соперника.

Судья ошибочно показал игрокам по жeлтой карточке. Мяч в игре, один футболист бьeт другого по лицу. Роше можно было дать жeлтую карточку, но агрессии он не проявил, в отличие от Песьякова», — сказал Егоров.

«Ростов» находится 11 месте в турнирной таблице с 17-ю очками. «Тосно» с 14-ю очками расположился на 14-й строчке.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Тосно
Комментарии (4)
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zico2205
1508879090
этого егорова надо вообще выгнать метлой...
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Gennadey
1508903553
Роше можно было дать жeлтую карточку, но агрессии он не проявил, в отличие от Песьякова», — сказал Егоров. А кто спровоцировал, а потом упал как проститутка и орал? Вот таких и надо удалять
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den161
1508909817
Песьякову надо было другую щеку подставить, да? совсем **@нулись там????
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vgarakh
1508920178
Рошу надо было удалять
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