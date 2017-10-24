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    Егоров: «Песьякова надо было удалять в матче «Тосно» – «Ростов»

    Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорный эпизод матча 14-го тура чемпионата России «Тосно»«Ростов» (1:1) с участием голкипера ростовчан Сергея Песьякова.

    «На 33-й минуте надо было давать пенальти и удалять Песьякова за удар соперника.

    Судья ошибочно показал игрокам по жeлтой карточке. Мяч в игре, один футболист бьeт другого по лицу. Роше можно было дать жeлтую карточку, но агрессии он не проявил, в отличие от Песьякова», — сказал Егоров.

    «Ростов» находится 11 месте в турнирной таблице с 17-ю очками. «Тосно» с 14-ю очками расположился на 14-й строчке.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2017 21:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 октября 2017, 11:29

      Рошу надо было удалять

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 25 октября 2017, 08:36

      Песьякову надо было другую щеку подставить, да? совсем **@нулись там????

      1
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      Рейтинг: +85

      Gennadey 25 октября 2017, 06:52

      Роше можно было дать жeлтую карточку, но агрессии он не проявил, в отличие от Песьякова», — сказал Егоров. А кто спровоцировал, а потом упал как проститутка и орал? Вот таких и надо удалять

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 октября 2017, 00:04

      этого егорова надо вообще выгнать метлой...

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