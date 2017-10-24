Егоров: «Песьякова надо было удалять в матче «Тосно» – «Ростов»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорный эпизод матча 14-го тура чемпионата России «Тосно» – «Ростов» (1:1) с участием голкипера ростовчан Сергея Песьякова.

«На 33-й минуте надо было давать пенальти и удалять Песьякова за удар соперника.

Судья ошибочно показал игрокам по жeлтой карточке. Мяч в игре, один футболист бьeт другого по лицу. Роше можно было дать жeлтую карточку, но агрессии он не проявил, в отличие от Песьякова», — сказал Егоров.

«Ростов» находится 11 месте в турнирной таблице с 17-ю очками. «Тосно» с 14-ю очками расположился на 14-й строчке.