Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сычев: «Наши игроки слишком домашние, чтобы ехать играть в Европу»

    Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о том, почему россияне не уезжают играть за границу. Также он рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России.

    «Менталитет россиян и европейцев расходится во многом: в отношении к работе, мотивации, прогрессе. Европейцу сказали, что нужно выполнять упражнение столько-то раз, и можно не сомневаться, что он сделает ровно столько и на максимуме. У нас же иногда позволяют себе послабления.

    Наших игроков нельзя назвать ленивыми, но нам очень тяжело выходить из зоны комфорта. Мы, наверное, слишком домашние. Это сильно влияет на прогресс и развитие мастерства. Если ты не готов двигаться ради цели каждый день, стремясь играть, условно, в «Реале» или «Барселоне», то ничего не получится.

    Раньше для нас было верхом достижения поехать в топ-чемпионат и там заиграть, поскольку мы выросли на этих картинках, на Лиге чемпионов, английском первенстве. Сейчас уровень комфорта в России намного выше, чем раньше. Надо нам отменять лимит. Без конкуренции не рождается ничего», — сказал Сычев в эфире радиостанции «Спорт FM».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2017 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 25 октября 2017, 04:36

      Слово домашние заменить на оху..шие, и тогда точно можно назвать это интервью лучшим в жизни Сычева!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 октября 2017, 00:05

      Просто за пределами России , им ни кто столько денег не даст ........

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 24 октября 2017, 21:58

      ментальность русского человека не изменить, а вся ее суть в Неточке Незвановой Достоевского. Сказать по -простому: русскому человеку бывает дано даже много больше от природы, чем немцу, но немец благодаря ежедневному труду добивается успеха, а русский при первых знаках успеха начинает чваниться, поддается всем видам пороков и в итоге , заканчивает жизнь в безызвестности. Но , конечно же, без исключений не бывает в этой жизни.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 октября 2017, 21:52

      Там играть ещё придётся. А уровня нет такого. Максимум год и попрут. А тут вон играют за такие же деньги много лет и хорошо им.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 21:43

      *Дима правильно и назидательно сказал, как надо делать, только вот по жизни всё делал наоборот. Похоже просто зачитал чужой текст.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 22:07

      Че он делал наоборот?он на поле всегда выкладывался до последнего,никогда не ***********!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 октября 2017, 20:04

      Бабло они очень любят

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11