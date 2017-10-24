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  • Сычев: «Наши игроки слишком домашние, чтобы ехать играть в Европу»

Сычев: «Наши игроки слишком домашние, чтобы ехать играть в Европу»

24 октября 2017, 19:31
7

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о том, почему россияне не уезжают играть за границу. Также он рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России.

«Менталитет россиян и европейцев расходится во многом: в отношении к работе, мотивации, прогрессе. Европейцу сказали, что нужно выполнять упражнение столько-то раз, и можно не сомневаться, что он сделает ровно столько и на максимуме. У нас же иногда позволяют себе послабления.

Наших игроков нельзя назвать ленивыми, но нам очень тяжело выходить из зоны комфорта. Мы, наверное, слишком домашние. Это сильно влияет на прогресс и развитие мастерства. Если ты не готов двигаться ради цели каждый день, стремясь играть, условно, в «Реале» или «Барселоне», то ничего не получится.

Раньше для нас было верхом достижения поехать в топ-чемпионат и там заиграть, поскольку мы выросли на этих картинках, на Лиге чемпионов, английском первенстве. Сейчас уровень комфорта в России намного выше, чем раньше. Надо нам отменять лимит. Без конкуренции не рождается ничего», — сказал Сычев в эфире радиостанции «Спорт FM».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий
Комментарии (7)
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acer2003
1508864689
Бабло они очень любят
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DOCTOR PENALTY
1508870597
*Дима правильно и назидательно сказал, как надо делать, только вот по жизни всё делал наоборот. Похоже просто зачитал чужой текст.
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lekseij2007
1508871169
Там играть ещё придётся. А уровня нет такого. Максимум год и попрут. А тут вон играют за такие же деньги много лет и хорошо им.
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raritet
1508871513
ментальность русского человека не изменить, а вся ее суть в Неточке Незвановой Достоевского. Сказать по -простому: русскому человеку бывает дано даже много больше от природы, чем немцу, но немец благодаря ежедневному труду добивается успеха, а русский при первых знаках успеха начинает чваниться, поддается всем видам пороков и в итоге , заканчивает жизнь в безызвестности. Но , конечно же, без исключений не бывает в этой жизни.
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VikNMar
1508879148
Просто за пределами России , им ни кто столько денег не даст ........
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Валерий2705
1508895361
Слово домашние заменить на оху..шие, и тогда точно можно назвать это интервью лучшим в жизни Сычева!
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