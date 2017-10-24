Сычев: «Наши игроки слишком домашние, чтобы ехать играть в Европу»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о том, почему россияне не уезжают играть за границу. Также он рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России.

«Менталитет россиян и европейцев расходится во многом: в отношении к работе, мотивации, прогрессе. Европейцу сказали, что нужно выполнять упражнение столько-то раз, и можно не сомневаться, что он сделает ровно столько и на максимуме. У нас же иногда позволяют себе послабления.

Наших игроков нельзя назвать ленивыми, но нам очень тяжело выходить из зоны комфорта. Мы, наверное, слишком домашние. Это сильно влияет на прогресс и развитие мастерства. Если ты не готов двигаться ради цели каждый день, стремясь играть, условно, в «Реале» или «Барселоне», то ничего не получится.

Раньше для нас было верхом достижения поехать в топ-чемпионат и там заиграть, поскольку мы выросли на этих картинках, на Лиге чемпионов, английском первенстве. Сейчас уровень комфорта в России намного выше, чем раньше. Надо нам отменять лимит. Без конкуренции не рождается ничего», — сказал Сычев в эфире радиостанции «Спорт FM».