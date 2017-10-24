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    Виалли: «Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы однажды возглавить «Ювентус»

    Экс-нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли заявил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера однажды может возглавить туринский клуб. По его словам, 53-летний специалист имеет для этого необходимый потенциал.

    «Мы с Массимо хорошие друзья, общались совсем недавно. У него все хорошо в России, он счастлив. Он уезжал как ассистент главного тренера, но уже вскоре стал главным и добился успеха со «Спартаком». Это означает, что философия Антонио Конте работает, и Каррера смог правильно перенести ее в другую страну и другой чемпионат.

    Сам по себе переезд в Россию был для Карреры большим вызовом, ведь для него все было новым – города, стадионы, он практически не знал игроков. Но он справился, и приобрел огромный опыт. Ему обязательно это поможет, если он когда-нибудь будет тренировать в Англии или Италии. Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером «Ювентуса», – сказал Виалли.

    Напомним, до «Спартака» Каррера на протяжении девяти лет был помощником нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2017 17:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 октября 2017, 04:15

      Без сомнений...

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 18:05

      *** Лестная и объективная оценка потенциала. Федуну эти слова надо обязательно прочитать, успокоиться, выработать долгосрочную стратегию клуба и уверенно двигаться дальше.

      0
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 24 октября 2017, 17:45

      Старый волк Виалли, верно говоришь)))

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