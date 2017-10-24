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  • Виалли: «Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы однажды возглавить «Ювентус»

Виалли: «Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы однажды возглавить «Ювентус»

24 октября 2017, 17:11
3

Экс-нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли заявил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера однажды может возглавить туринский клуб. По его словам, 53-летний специалист имеет для этого необходимый потенциал.

«Мы с Массимо хорошие друзья, общались совсем недавно. У него все хорошо в России, он счастлив. Он уезжал как ассистент главного тренера, но уже вскоре стал главным и добился успеха со «Спартаком». Это означает, что философия Антонио Конте работает, и Каррера смог правильно перенести ее в другую страну и другой чемпионат.

Сам по себе переезд в Россию был для Карреры большим вызовом, ведь для него все было новым – города, стадионы, он практически не знал игроков. Но он справился, и приобрел огромный опыт. Ему обязательно это поможет, если он когда-нибудь будет тренировать в Англии или Италии. Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером «Ювентуса», – сказал Виалли.

Напомним, до «Спартака» Каррера на протяжении девяти лет был помощником нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ювентус Каррера Массимо
Комментарии (3)
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B I A N C O N E R I
1508856315
Старый волк Виалли, верно говоришь)))
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DOCTOR PENALTY
1508857538
*** Лестная и объективная оценка потенциала. Федуну эти слова надо обязательно прочитать, успокоиться, выработать долгосрочную стратегию клуба и уверенно двигаться дальше.
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ribavadim
1508894114
Без сомнений...
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