Виалли: «Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы однажды возглавить «Ювентус»

Экс-нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли заявил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера однажды может возглавить туринский клуб. По его словам, 53-летний специалист имеет для этого необходимый потенциал.

«Мы с Массимо хорошие друзья, общались совсем недавно. У него все хорошо в России, он счастлив. Он уезжал как ассистент главного тренера, но уже вскоре стал главным и добился успеха со «Спартаком». Это означает, что философия Антонио Конте работает, и Каррера смог правильно перенести ее в другую страну и другой чемпионат.

Сам по себе переезд в Россию был для Карреры большим вызовом, ведь для него все было новым – города, стадионы, он практически не знал игроков. Но он справился, и приобрел огромный опыт. Ему обязательно это поможет, если он когда-нибудь будет тренировать в Англии или Италии. Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером «Ювентуса», – сказал Виалли.

Напомним, до «Спартака» Каррера на протяжении девяти лет был помощником нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.