Тарханов ждет ужесточения лимита на легионеров

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что ужесточение лимита на легионеров в российском футболе пойдет на пользу, в первую очередь, молодым игрокам. Он отметил, что в Россию все равно не едут игроки уровня Неймара и Мбаппе.

– Игра Евсеева лишний раз говорит о том, как тренер Тарханов работает с молодежью?

– Молодежи нужно доверять. Читал, что сказал Каррера: ужесточение лимита пойдет на пользу нашим молодым игрокам. Помню, когда я возглавил ЦСКА, пришлось опытных исполнителей убрать. Хотя они были чемпионами, я их уважал. Но… Зато поставил в состав Радимова, Хохлова, Семака, Лебедя. Я им доверял, и ребята заиграли. Если ужесточат лимит, у таких футболистов, как Евсеев, появится больше шансов для прогресса. Похоже, все к этому и идет – к ужесточению. Президент же высказался по данному вопросу.

– Вы скептически относитесь к идее отмены лимита?

– Приезжай к нам игроки уровня Неймара, Мбаппе, я бы это понял. Но, думаю, в наши клубы перейдут довольно средние футболисты.