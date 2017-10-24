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    Тарханов ждет ужесточения лимита на легионеров

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что ужесточение лимита на легионеров в российском футболе пойдет на пользу, в первую очередь, молодым игрокам. Он отметил, что в Россию все равно не едут игроки уровня Неймара и Мбаппе.

    – Игра Евсеева лишний раз говорит о том, как тренер Тарханов работает с молодежью?

    – Молодежи нужно доверять. Читал, что сказал Каррера: ужесточение лимита пойдет на пользу нашим молодым игрокам. Помню, когда я возглавил ЦСКА, пришлось опытных исполнителей убрать. Хотя они были чемпионами, я их уважал. Но… Зато поставил в состав Радимова, Хохлова, Семака, Лебедя. Я им доверял, и ребята заиграли. Если ужесточат лимит, у таких футболистов, как Евсеев, появится больше шансов для прогресса. Похоже, все к этому и идет – к ужесточению. Президент же высказался по данному вопросу.

    – Вы скептически относитесь к идее отмены лимита?

    – Приезжай к нам игроки уровня Неймара, Мбаппе, я бы это понял. Но, думаю, в наши клубы перейдут довольно средние футболисты.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 09:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +235

      Копытин 25 октября 2017, 10:45

      Каким молодым игрокам? Если ты не бревно, то место в основе себе обеспечишь и на лавку посадишь легионера, который в отличии от тебя точно бревно (Оланаре например).

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 октября 2017, 13:15

      Ага и все сядем в Жигули.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 октября 2017, 12:04

      Это Тарханов Зенит развалить хочет. Там кроме Кокорина и Кузяева играть некому. В Европе Зенит красавчик за счет легионеров. А дома лимит и "Пряники" из него посмешище делают.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 октября 2017, 11:56

      Ещё один деятель )))

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