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Тарханов ждет ужесточения лимита на легионеров

24 октября 2017, 09:55
4

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что ужесточение лимита на легионеров в российском футболе пойдет на пользу, в первую очередь, молодым игрокам. Он отметил, что в Россию все равно не едут игроки уровня Неймара и Мбаппе.

– Игра Евсеева лишний раз говорит о том, как тренер Тарханов работает с молодежью?

– Молодежи нужно доверять. Читал, что сказал Каррера: ужесточение лимита пойдет на пользу нашим молодым игрокам. Помню, когда я возглавил ЦСКА, пришлось опытных исполнителей убрать. Хотя они были чемпионами, я их уважал. Но… Зато поставил в состав Радимова, Хохлова, Семака, Лебедя. Я им доверял, и ребята заиграли. Если ужесточат лимит, у таких футболистов, как Евсеев, появится больше шансов для прогресса. Похоже, все к этому и идет – к ужесточению. Президент же высказался по данному вопросу.

– Вы скептически относитесь к идее отмены лимита?

– Приезжай к нам игроки уровня Неймара, Мбаппе, я бы это понял. Но, думаю, в наши клубы перейдут довольно средние футболисты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Тарханов Александр
Комментарии (4)
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acer2003
1508835412
Ещё один деятель )))
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serppion
1508835872
Это Тарханов Зенит развалить хочет. Там кроме Кокорина и Кузяева играть некому. В Европе Зенит красавчик за счет легионеров. А дома лимит и "Пряники" из него посмешище делают.
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sidul1
1508840148
Ага и все сядем в Жигули.
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Копытин
1508917535
Каким молодым игрокам? Если ты не бревно, то место в основе себе обеспечишь и на лавку посадишь легионера, который в отличии от тебя точно бревно (Оланаре например).
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