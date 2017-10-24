Будогосский рекомендовал Вилкову сбросить лишний вес

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что еще до матча 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Зенит» (0:0) рекомендовал главному арбитру этой встречи Михаилу Вилкову сбросить лишний вес. По его словам, судья сделает необходимые выводы из этого разговора.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?

– Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию «нарушение правил».

– Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?

– Вы знаете, не буду скрывать – буквально 2 недели назад я ему сказал о том же самом. Надеюсь, наш диалог станет еще одним напоминанием арбитру о том, что необходимо сделать. В этом отношении Михаил человек послушный, сделает определенные выводы.