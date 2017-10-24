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Будогосский рекомендовал Вилкову сбросить лишний вес

24 октября 2017, 09:05
6

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что еще до матча 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА«Зенит» (0:0) рекомендовал главному арбитру этой встречи Михаилу Вилкову сбросить лишний вес. По его словам, судья сделает необходимые выводы из этого разговора.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?

– Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию «нарушение правил».

– Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?

– Вы знаете, не буду скрывать – буквально 2 недели назад я ему сказал о том же самом. Надеюсь, наш диалог станет еще одним напоминанием арбитру о том, что необходимо сделать. В этом отношении Михаил человек послушный, сделает определенные выводы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Будогосский Андрей Вилков Михаил
Комментарии (6)
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insider_retro
1508828137
Иногда от рекомендаций нужно переходить к требованиям!..
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серега кашин
1508828978
вилков рекомендует будогорсскому уйти на пенсию
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avera
1508833565
Катается колобок по полю, да ещё и судит хреново.
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Snek
1508834889
"Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара." - Глава департамента судейства и инспектирования РФС. Просто нет слов, он совсём ёбнулся.
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Полная Канистра
1508864513
вилков- /да пошли вы все я жрать хочу/
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