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    Будогосский рекомендовал Вилкову сбросить лишний вес

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что еще до матча 14-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА«Зенит» (0:0) рекомендовал главному арбитру этой встречи Михаилу Вилкову сбросить лишний вес. По его словам, судья сделает необходимые выводы из этого разговора.

    – Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?

    – Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию «нарушение правил».

    – Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?

    – Вы знаете, не буду скрывать – буквально 2 недели назад я ему сказал о том же самом. Надеюсь, наш диалог станет еще одним напоминанием арбитру о том, что необходимо сделать. В этом отношении Михаил человек послушный, сделает определенные выводы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 09:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2017, 20:01

      вилков- /да пошли вы все я жрать хочу/

      1
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      Рейтинг: +4470

      Snek 24 октября 2017, 11:48

      "Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара." - Глава департамента судейства и инспектирования РФС.
      Просто нет слов, он совсём ёбнулся.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Snek 24 октября 2017, 11:59

      ну так не каждое касание рукой мяча судится. если мяч нашёл руку и рука была в естественном положении, то это не нарушение.

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      Рейтинг: +555

      avera 24 октября 2017, 11:26

      Катается колобок по полю, да ещё и судит хреново.

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 10:09

      вилков рекомендует будогорсскому уйти на пенсию

      2
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      Рейтинг: +70679

      insider_retro 24 октября 2017, 09:55

      Иногда от рекомендаций нужно переходить к требованиям!..

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