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    Анчелотти и Тухель – в числе кандидатов на пост тренера «Эвертона»

    Сегодня «Бомбардир» писал об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера «Эвертона».

    По данным английского издания Independent, «ириски» могут пригласить экс-тренера «Баварии» Карло Анчелотти или Томаса Тухеля, ранее работавшего с «Боруссией». Ожидается, что конкретная информация о действиях клуба появится в ближайшее время.

    Также сообщалось о возможном приходе Шона Дайча, работающим с «Бернли».

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сказал, что хотел бы возглавить «Эвертон» или «Лестер».

    Источник: Independent.co.uk

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    24.10.2017 01:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 24 октября 2017, 09:55

      сейчас будут сватать всех и вся))

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