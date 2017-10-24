Анчелотти и Тухель – в числе кандидатов на пост тренера «Эвертона»

Сегодня «Бомбардир» писал об увольнении Рональда Кумана с должности главного тренера «Эвертона».

По данным английского издания Independent, «ириски» могут пригласить экс-тренера «Баварии» Карло Анчелотти или Томаса Тухеля, ранее работавшего с «Боруссией». Ожидается, что конкретная информация о действиях клуба появится в ближайшее время.

Также сообщалось о возможном приходе Шона Дайча, работающим с «Бернли».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сказал, что хотел бы возглавить «Эвертон» или «Лестер».