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    Семин: «Боковой судья ошибся, а «Локомотив» забил»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Краснодаром» прокомментировал дисквалификацию Дмитрия Тарасова и судейство. Пресс-конференцию специалиста посетил корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    – Тарасов пропустит следующую игру. Готов ли Коломейцев к матчу с «Зенитом»?

    – Сориентируемся и посмотрим по физическому состоянию. У нас время есть. У «Зенита» вот не будет играть Паредес.

    – Есть вопросы по судейству?

    – Бывают иной раз во время матча. Как вот тут с боковым арбитром. Получилось так, что он ошибся, а мы гол забили.

    Ранее Семин сказал, что на матче 15-го тура против «Зенита» хотел бы видеоповторы. Встреча состоится 29-го октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 22:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 23 октября 2017, 23:06

      Молодец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 23 октября 2017, 22:54

      Причем тут Колома? Бара будет играть. Он и так должен играть вместо этого полена Тарасова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 октября 2017, 22:49

      и теперь сидим ломаем голову, в чём же ошибся боковой судья

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Masteralex 23 октября 2017, 23:01

      Не пойму никак...?!

      1
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      Рейтинг: +95

      rasim05 > Masteralex 23 октября 2017, 23:03

      Показали повтор первого гола, а ошибка бокового была в случае со вторым голом.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol > Masteralex 24 октября 2017, 00:58

      Офсайда вроде не было.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > rasim05 24 октября 2017, 01:03

      так второй со штрафного был, чистый

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 > Masteralex 24 октября 2017, 02:34

      Перед штрафным, мяч ушел в аут от игрока Краснодара, но боковой показал, что вбрасывает мяч Краснодар, после ввода мяча, Локомотив перехватил и заработал штрафной. Именно об этом сказал Сёмин.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2017, 22:47

      Это не самая крупная ошибка последнего тура...

      0
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