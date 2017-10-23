Семин: «Боковой судья ошибся, а «Локомотив» забил»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Краснодаром» прокомментировал дисквалификацию Дмитрия Тарасова и судейство. Пресс-конференцию специалиста посетил корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

– Тарасов пропустит следующую игру. Готов ли Коломейцев к матчу с «Зенитом»?

– Сориентируемся и посмотрим по физическому состоянию. У нас время есть. У «Зенита» вот не будет играть Паредес.

– Есть вопросы по судейству?

– Бывают иной раз во время матча. Как вот тут с боковым арбитром. Получилось так, что он ошибся, а мы гол забили.

Ранее Семин сказал, что на матче 15-го тура против «Зенита» хотел бы видеоповторы. Встреча состоится 29-го октября.