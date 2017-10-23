Гризманн близок к уходу из «Атлетико» в январе

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, вероятно, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

26-летний игрок является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед». Кроме того, в его услугах заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ». Все три клуба поддерживают контакты с представителями француза, зная, что он будет открыт для предложений в январе.

Гризманн готов покинуть «матрасников», если они не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Новички мадридцев Витоло и Диего Коста смогут выступать за команду с 1 января, и французский форвард считает, что это может быть подходящим временем для ухода.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» понизил стоимость Гризманна с 200 до 100 миллионов евро.