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    Гризманн близок к уходу из «Атлетико» в январе

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, вероятно, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

    26-летний игрок является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед». Кроме того, в его услугах заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ». Все три клуба поддерживают контакты с представителями француза, зная, что он будет открыт для предложений в январе.

    Гризманн готов покинуть «матрасников», если они не выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Новички мадридцев Витоло и Диего Коста смогут выступать за команду с 1 января, и французский форвард считает, что это может быть подходящим временем для ухода.

    Ранее сообщалось, что «Атлетико» понизил стоимость Гризманна с 200 до 100 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    23.10.2017 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 октября 2017, 11:33

      давай в Юнайтед, а то что-то Мхитарян задурил опять

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