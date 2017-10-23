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  • Непомнящий уверен, что и ЦСКА, и «Зенит» недовольны результатом матча

Непомнящий уверен, что и ЦСКА, и «Зенит» недовольны результатом матча

23 октября 2017, 07:05
2

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил накал страстей в матче ЦСКА и «Зенита», прошедшего в минувшие выходные. Он считает, что этому способствовало не только желание армейского клуба забить быстрый гол, но и решения на поле арбитра Михаила Вилкова.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

– Валерий Кузьмич, такое ощущение создалось, что армейцы озверина наелись перед матчем с «Зенитом». Когда вы в последний раз видели такую агрессию со стороны ЦСКА?

– Конечно, на матч с «Зенитом» ЦСКА вышел очень мотивированным. Но мне кажется, что существенную роль сыграли решения арбитра. Они вздернули команду и уже на этой волне футболисты не могли остановиться. «Завело» их судейство в начале матча. Кроме того, как я предполагаю, у ЦСКА план на игру состоял в том, чтобы забить первыми, желательно быстрый гол. Это выразилось в сверхактивности в начале встречи, когда они прессинговали по всему полю.

– Игроки ЦСКА первыми получили четыре желтые карточки. Последователен был судья Вилков?

– Он давал армейцам карточки за неспортивное поведение, за апелляции к арбитру. Вилков таким образом хотел охладить пыл игроков. Понятно, что те, у кого появились карточки, не могли себе в будущем позволять нарушать правила. В этом смысле судейские решения по карточкам были верны. Вилков правильно делал, что наказывал армейцев желтыми карточками за неспортивное поведение.

– Редко такой матч увидишь, когда команды на двоих получают десять карточек.

– Что делать, этим игры такого накала и интересны. Другое дело, я уверен, что и ЦСКА, и «Зенит» недовольны результатом матча. Но болельщики и зрители получили то, что хотели, несмотря на нулевой счет. Футбол же, в конце концов, для зрителей.

– Фол Фернандеса на Кришито, когда бразилец пошел в подкат прямой ногой, и последующая стычка с Манчини – разве это не удаление?

– Нарушение со стороны Фернандеса было. Он покатился за мячом и попал в ногу Кришито. Свисток прозвучал, армеец нарушил правила. Судья и так дал бы карточку. Но мне кажется, что Манчини не сдержался и что-то сказал в адрес Фернандеса. Поэтому и возникла такая ситуация.

– Сложилось впечатление, что «Зенит» в первом тайме оказался не готов к тотальном прессингу армейцев.

– В каком-то смысле, да. Я даже считаю, что в какой-то степени «Зенит» оказался обескуражен тем давлением, которое оказывал ЦСКА на первых минутах. Армейцы не давали сопернику поднять голову, лишили команду Манчини простора, зенитовцам было трудно принимать решения в таком цейтноте. Так что я соглашусь с вами. Понятно, что 90 минут в таком режиме играть невозможно, но армейцам могло хватить и первой трети матча, когда «Зенит» мог пропустить дважды. Неизвестно, как бы все закончилось, если бы ЦСКА открыл счет. Но здорово играл вратарь «Зенита» Лунев. Хочу похвалить и Акинфеева, который спас хозяев поля от верного гола на 83-й минуте.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Непомнящий Валерий Вилков Михаил
Комментарии (2)
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ProstoPolzovatel
1508731939
Если судить по тому, как складывался матч - то да, верно...Но по результату, думаю, ЦСКА не так уж и разочарован...
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77SAM
1508735223
ничья как ничья,компромисссс......
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