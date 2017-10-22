Кокорин: «Ничего хорошего сегодня не было»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не стал общаться с журналистами после окончания матча против ЦСКА (0:0). Футболист не нашел положительных сторон в этой игре.

«А что сказать? Ничего хорошего сегодня не было», – ответил Кокорин на просьбу прокомментировать результат матча.

Кокорин провел на поле все 90 минут. Всего на счету форварда «Зенита» в этом сезоне РФПЛ 14 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал три голевых паса.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?