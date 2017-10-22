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    Кокорин: «Ничего хорошего сегодня не было»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не стал общаться с журналистами после окончания матча против ЦСКА (0:0). Футболист не нашел положительных сторон в этой игре.

    «А что сказать? Ничего хорошего сегодня не было», – ответил Кокорин на просьбу прокомментировать результат матча.

    Кокорин провел на поле все 90 минут. Всего на счету форварда «Зенита» в этом сезоне РФПЛ 14 матчей, в которых он забил восемь голов и сделал три голевых паса.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 19:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 22:50

      Попал бы в ворота, было бы хорошее.

      2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 19:44

      Пару интересных моментов Кокорин всё же создал, а вот у Дзюбы - опять ПИРОЖКИ...

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