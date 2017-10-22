Селихов признал, что можно было назначить пенальти в ворота «Спартака»

Еще раз о теме видеоповторов, а судейка видимо глаза от нафталина не протер толком, последнюю игру в РФПЛ судил Тосно-СКА еще в 7 туре.
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов изменил свою позицию относительно неназначенного пенальти в матче с «Амкаром» (0:0).
Сначала игрок утверждал, что пенальти не было, однако позже Селихов написал в своем инстаграме, что пенальти можно было поставить.
Напомним, что во второй половине матча Селихов столкнулся с игроком пермяков Брайном Идову, но арбитр встречи Павел Кукуян не стал назначать 11-метровый удар.