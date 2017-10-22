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    Селихов признал, что можно было назначить пенальти в ворота «Спартака»

    Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов изменил свою позицию относительно неназначенного пенальти в матче с «Амкаром» (0:0).

    Сначала игрок утверждал, что пенальти не было, однако позже Селихов написал в своем инстаграме, что пенальти можно было поставить.

    Напомним, что во второй половине матча Селихов столкнулся с игроком пермяков Брайном Идову, но арбитр встречи Павел Кукуян не стал назначать 11-метровый удар.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.10.2017 01:58
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 октября 2017, 11:52

      Еще раз о теме видеоповторов, а судейка видимо глаза от нафталина не протер толком, последнюю игру в РФПЛ судил Тосно-СКА еще в 7 туре.

      10
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      Рейтинг: +643

      Symbol 22 октября 2017, 11:48

      Да момент такой, бабка надвое сказала... При желании ставить можно, но Идову проталкивает мяч в сторону лицевой и от ворот, даже, если бы Селихов его не тронул и Идову был бы первый на мяче какой толк? Мяч уходил уже.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 октября 2017, 11:24

      лучше бы промолчал , пенальти на усмотрение судьи он решил так и точка. А Селихов должен был видеть что он Идову не трогал, а играл в мяч, тот только и ждал как бы упасть в штрафной да пенальти выпросить.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 октября 2017, 10:17

      Не защищаю Спартак, но однозначно сказать не могу, руками Селихов его точно не трогал, а вот ногой зацепил или нет - не знаю.

      12
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Сибирь за Спартак 22 октября 2017, 10:47

      С одного ракурса четко видно, что руки на голеностопе, и этот ракурс был точно виден боковому судье, главный судья видел только снос (довольно картинный) телом по инерции, а боковой видел все, даже то, что Селихов мяча не коснулся! Но, видимо, боковой судья испугался всего-таких к судейству допускать нельзя!

      5
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 октября 2017, 10:16

      перед бывшими одноклубниками совесть заиграла

      0
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 22 октября 2017, 09:49

      Спартак тянут ну а сегодня Зенит утопят видать команда ФАС дана

      1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 22 октября 2017, 09:48

      Лунев тоже говаривал и что с того честные блин тогда надо было во время матча сказать Кукуяну мол ставь пеналь,а после драки кулаками машут дураки

      2
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > Garrincha58 22 октября 2017, 11:20

      ...ну а динамовский защитник руками сыграл,с Рубином,и что??? Вот они двойные стандарты в нашем футболе.Левников----отстой!!!

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 октября 2017, 09:32

      Ну хоть так...Стыдно стало значит. Не только хороший воротчик, но и человек честный...А вот болелы Пищевика молчат...

      2
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      Рейтинг: +33554

      oyabun > Чикомас 22 октября 2017, 10:57

      Ты не прав. Посмотри хотя бы мой коммент на этот матч

      0
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      Рейтинг: +370

      mik1954 22 октября 2017, 09:26

      Началось вытягивание свиней из болота... Пенальти 100% и не увидеть его мог только слепой и если хукуян таковой то ему нечего делать на футбольном поле...

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 октября 2017, 09:21

      Признавать нужно на поле, а не после игры, когда ничего уже не изменишь! Недавно статейка была, что игрок пробил пенальти мимо, т.к. команда посчитала. что пенальти не было, но это при счете 4:2 (вроде бы, да еще и за несколько минут до финального свистка) и все писали реплики, что игроки молодцы и т.д. и т.п.! Но кто точно на поле знал, что был пенальти (ведь на 100% Селихов знал, что он мяча не коснулся,а зацепил игрока за голеностоп руками и всем телом снес его по инерции) так это вратарь! Почему же он не признался судье на поле? Такое у нас из области фантастики! Зато после игры все все признают, но ничего изменить нельзя: "я честный и пушистый"!

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      Рейтинг: +1015

      г.Онега > Serjoga 22 октября 2017, 10:07

      Смотри признался бы он тог да на поле ,сказал бы судье да я зацепил ,но стал бы его слушать судья они же главные и им по фиг что там говорят судье что он не прав тока за споры горчичник могут дать))) .ну допустим он сказал я зацепил назначь пенальти ,да ему потом команда и тренер тёмную бы устроили ))))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Serjoga 22 октября 2017, 10:30

      Клуб "звезда" - советская классика.Игрок считает что пенальти его товарищ заработал незаслуженно и пробил мимо.И такие случаи раньше у нас не только в книжках были.Сейчас другое время(по Гумилёву - время торгашей)

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > г.Онега 22 октября 2017, 10:42

      Так я и говорю о честности и порядочности: в той статейке судья тоже свою власть показал-назначил пеналь-игрок пробил СПЕЦИАЛЬНО мимо! А он на поле сделал попытку признаться?-нет! А пропустил бы он потом любой удар СПЕЦИАЛЬНО с игры?-нет! А о реакции команды (РФПЛ) и разговоров нет!

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru > г.Онега 22 октября 2017, 11:28

      ...не помню с кем сборная СССР играла,и мяч оказался в сетке ворот противника и судья показал на центр---- тогда к судье подошёл Галимзян Хусаинов и сказал ему,что мяч через дырку в сетке попал.Гол отменили. Кстати,Г.Хусаинов был московским спартаковцем. Вот так.

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