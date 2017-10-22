Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селихов признал, что можно было назначить пенальти в ворота «Спартака»

Селихов признал, что можно было назначить пенальти в ворота «Спартака»

22 октября 2017, 01:58
40

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов изменил свою позицию относительно неназначенного пенальти в матче с «Амкаром» (0:0).

Сначала игрок утверждал, что пенальти не было, однако позже Селихов написал в своем инстаграме, что пенальти можно было поставить.

Напомним, что во второй половине матча Селихов столкнулся с игроком пермяков Брайном Идову, но арбитр встречи Павел Кукуян не стал назначать 11-метровый удар.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Селихов Александр
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СЛАВА 81
1508628466
Не поставили и это правильно , нехрена 11 человек в штрафной стоять.
Ответить
vasilyumarov
1508631424
Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй! мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex
Ответить
арейская
1508633135
Ну признался, ну и что из этого, счет уже не исправишь...
Ответить
Павел Амурский
1508636002
От признаний Селихова легче никому не стало, просто беспредел твориться.
Ответить
VIKZH
1508642873
Молчи дурачок. Ты же Севилью обыграл. А амкар кто это такой, Спартаку очки нужней. ...
Ответить
Отчаянный Пердун
1508644343
думаю от этого признания Селехову легче стало!!! На душе. а пенальти его ещё нужно реализовать! лотерея 50 на 50. забил бы не забил этого мы никогда не узнаем. а то что признался молодец!!!
Ответить
Serjoga
1508653286
Признавать нужно на поле, а не после игры, когда ничего уже не изменишь! Недавно статейка была, что игрок пробил пенальти мимо, т.к. команда посчитала. что пенальти не было, но это при счете 4:2 (вроде бы, да еще и за несколько минут до финального свистка) и все писали реплики, что игроки молодцы и т.д. и т.п.! Но кто точно на поле знал, что был пенальти (ведь на 100% Селихов знал, что он мяча не коснулся,а зацепил игрока за голеностоп руками и всем телом снес его по инерции) так это вратарь! Почему же он не признался судье на поле? Такое у нас из области фантастики! Зато после игры все все признают, но ничего изменить нельзя: "я честный и пушистый"!
Ответить
mik1954
1508653574
Началось вытягивание свиней из болота... Пенальти 100% и не увидеть его мог только слепой и если хукуян таковой то ему нечего делать на футбольном поле...
Ответить
Сибирь за Спартак
1508656625
Не защищаю Спартак, но однозначно сказать не могу, руками Селихов его точно не трогал, а вот ногой зацепил или нет - не знаю.
Ответить
Приус
1508662367
Еще раз о теме видеоповторов, а судейка видимо глаза от нафталина не протер толком, последнюю игру в РФПЛ судил Тосно-СКА еще в 7 туре.
Ответить
Главные новости
Exfcnybr
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
1
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
1
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
10
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
8
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Все новости
Все новости
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
8
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
4
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
9
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
25
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+