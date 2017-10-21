Аспиликуэта: «Для «Челси» было очень важно снова победить»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта рассказал о победе над «Уотфордом» в матче 9-го тура чемпионата Англии. 28-летний испанец забил победный мяч в концовке встречи.

«Мы отодвинули решение задачи на самый конец матча. Нам пришлось искать возможность победить вплоть до последней минуты, но мы показали дух. Победа не стала лучшей в нашей истории, но было очень важно снова победить, ведь ранее мы провели три матча без побед.

Все знают, что сезон большой, у всех бывают взлеты и падения. У нас был тяжелый период, и сегодня мы сделали первый шаг к выходу из него», – сказал игрок.

Аспиликуэта провел 15-й матч в текущем клубном сезоне. На его счету два мяча и четыре голевых паса.