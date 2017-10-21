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    Аспиликуэта: «Для «Челси» было очень важно снова победить»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта рассказал о победе над «Уотфордом» в матче 9-го тура чемпионата Англии. 28-летний испанец забил победный мяч в концовке встречи.

    «Мы отодвинули решение задачи на самый конец матча. Нам пришлось искать возможность победить вплоть до последней минуты, но мы показали дух. Победа не стала лучшей в нашей истории, но было очень важно снова победить, ведь ранее мы провели три матча без побед.

    Все знают, что сезон большой, у всех бывают взлеты и падения. У нас был тяжелый период, и сегодня мы сделали первый шаг к выходу из него», – сказал игрок.

    Аспиликуэта провел 15-й матч в текущем клубном сезоне. На его счету два мяча и четыре голевых паса.

    Источник: BBC

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    21.10.2017 17:44
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