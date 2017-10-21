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    АПЛ. Аспиликуэта вырвал для «Челси» победу над «Уотфордом»

    «Челси» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Уотфорд» – 4:2. В составе синих по одному голу забили Педро и Сезар Аспиликуэта. Миши Батшуайи оформил дубль. За гостей отличились Абдулайе Дюкур и Роберто Перейра.

    Команда Антонио Конте набрала 16 баллов и заняла четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марку Силвы с 15-ю очками опустились на пятое.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Челси – Уотфорд – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Педро, 12; 1:1 – Дюкур, 45+2; 1:2 – Перейра, 49; 2:2 – Батшуайи, 71; 3:2 – Аспиликуэта, 87; 4:2 – Батшуайи, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 16:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 21 октября 2017, 18:44

      трудная победа

      0
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 21 октября 2017, 16:51

      Уотфорд хорошая команда. Красиво, не красиво - с победой

      2
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 21 октября 2017, 16:32

      Уже не Аспиликуэта а Башуайи хаха Членси превращается настоящий ЧЕЛСИ

      -2
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