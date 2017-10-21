АПЛ. Аспиликуэта вырвал для «Челси» победу над «Уотфордом»

«Челси» в матче 9-го тура чемпионата Англии обыграл «Уотфорд» – 4:2. В составе синих по одному голу забили Педро и Сезар Аспиликуэта. Миши Батшуайи оформил дубль. За гостей отличились Абдулайе Дюкур и Роберто Перейра.

Команда Антонио Конте набрала 16 баллов и заняла четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марку Силвы с 15-ю очками опустились на пятое.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Челси – Уотфорд – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Педро, 12; 1:1 – Дюкур, 45+2; 1:2 – Перейра, 49; 2:2 – Батшуайи, 71; 3:2 – Аспиликуэта, 87; 4:2 – Батшуайи, 90+5.

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