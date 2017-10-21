Тишкин: «Гендиректор Газизов – главный двигатель идей в «Уфе»

Защитник «СКА-Хабаровска» Максим Тишкин в преддверии матча 14 тура РФПЛ против «Уфы» рассказал, кто имеет наибольшее влияние в управлении башкирским клубом. Напомним, что игрок ранее выступал за уфимцев.

«Главный двигатель идей в «Уфе» — гендиректор Шамиль Газизов. Для Уфы он уникальный спортивный менеджер, который эффективен и успешен. Это была его идея — взять Виктора Гончаренко. Этот тренер принял команду после расставания с удачно работавшим в ней на протяжении несколько лет Игорем Колывановым и поставил ей игру. Она приносит «Уфе» результат.

Сергея Семака в Уфу из Питера перевез Газизов. Он увидел в Семаке специалиста, который сохранит то, что сделал предшественник, добавив команде знаний и опыта, попробовав некие свои идеи. Все в итоге так и происходит: «Уфа» сохранила все, что приносила ей результат при Гончаренко, и пытается развиваться», – сказал футболист.

Матч между командами пройдет в Хабаровске и начнется в 11:30 по Москве.