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    Тишкин: «Гендиректор Газизов – главный двигатель идей в «Уфе»

    Защитник «СКА-Хабаровска» Максим Тишкин в преддверии матча 14 тура РФПЛ против «Уфы» рассказал, кто имеет наибольшее влияние в управлении башкирским клубом. Напомним, что игрок ранее выступал за уфимцев.

    «Главный двигатель идей в «Уфе» — гендиректор Шамиль Газизов. Для Уфы он уникальный спортивный менеджер, который эффективен и успешен. Это была его идея — взять Виктора Гончаренко. Этот тренер принял команду после расставания с удачно работавшим в ней на протяжении несколько лет Игорем Колывановым и поставил ей игру. Она приносит «Уфе» результат.

    Сергея Семака в Уфу из Питера перевез Газизов. Он увидел в Семаке специалиста, который сохранит то, что сделал предшественник, добавив команде знаний и опыта, попробовав некие свои идеи. Все в итоге так и происходит: «Уфа» сохранила все, что приносила ей результат при Гончаренко, и пытается развиваться», – сказал футболист.

    Матч между командами пройдет в Хабаровске и начнется в 11:30 по Москве.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    21.10.2017 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 21 октября 2017, 13:05

      Человек с незаурядными организаторскими способностями и волчьей чуйкой. Такие иногда нужнее в команде, чем футболист-звезда. Вот сейчас Милан хочет взять Хиддинка - он в этом плане в полном порядке.

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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 21 октября 2017, 12:31

      ...у нас, в Татарии (раньше так называли ) играл Тишкин-- болельщики со стажем должны помнить.Вратарём играл.

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