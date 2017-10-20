Дмитрий Комбаров надеется, что ЦСКА и «Зенит» сыграют вничью

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил надежду, что ЦСКА и «Зенит» в рамках 14-го тура РФПЛ сыграют вничью.

Матч пройдет 22 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игру.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, ЦСКА – третий, «Спартак» – пятый.

– Чего ждете от матча ЦСКА – «Зенит»?

– Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки.