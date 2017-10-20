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  • Дмитрий Комбаров надеется, что ЦСКА и «Зенит» сыграют вничью

Дмитрий Комбаров надеется, что ЦСКА и «Зенит» сыграют вничью

20 октября 2017, 21:36
15

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил надежду, что ЦСКА и «Зенит» в рамках 14-го тура РФПЛ сыграют вничью.

Матч пройдет 22 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игру.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, ЦСКА – третий, «Спартак» – пятый.

– Чего ждете от матча ЦСКА – «Зенит»?

– Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (15)
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vick-north-west
1508525680
А они и сыграют вничью - вратари хороши, игроки бегают пешком - что еще нужно для 0:0 ?
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VVM1964
1508525846
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ .
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vasivanoo
1508525961
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Андреич
1508527752
Смотреть Комбарову надо на длину скамейки и финансовое положение Гинера на текущий момент. И, соответственно, желать победы ЦСКА.
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Apachi Bur
1508529752
Наверное надо сначала выйграть Амкар ?а потом желать
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Obi Wan
1508534873
Побеееедаааа!!!!....
Ответить
Garrincha58
1508534949
5-5
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woyser
1508542331
Лучшеб об игре с Амкаром думал, а то глядишь пермяки и испортят праздник)) А, Зенит свои три очка возьмёт и сомневаться не стоит!
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OfaZavr
1508567499
глядишь так и будет. Но и Амкар не забудем победить.
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Iron Angel
1508574187
Амкар то вас рачком поставит!!!Хрю хрю!
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