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    Дмитрий Комбаров надеется, что ЦСКА и «Зенит» сыграют вничью

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил надежду, что ЦСКА и «Зенит» в рамках 14-го тура РФПЛ сыграют вничью.

    Матч пройдет 22 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игру.

    На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, ЦСКА – третий, «Спартак» – пятый.

    – Чего ждете от матча ЦСКА – «Зенит»?

    – Это наши прямые конкуренты. Пусть, например, сыграют вничью. Но нам важнее брать свои очки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2017 21:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15

      Iron Angel 21 октября 2017, 11:23

      Амкар то вас рачком поставит!!!Хрю хрю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 09:31

      глядишь так и будет. Но и Амкар не забудем победить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 21 октября 2017, 02:32

      Лучшеб об игре с Амкаром думал, а то глядишь пермяки и испортят праздник)) А, Зенит свои три очка возьмёт и сомневаться не стоит!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > woyser 21 октября 2017, 09:30

      с тульским Арсеналом поди тоже сомнений не было)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > OfaZavr 23 октября 2017, 17:33

      Кредит на следующий год))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 21 октября 2017, 00:29

      5-5

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 октября 2017, 00:27

      Побеееедаааа!!!!....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 20 октября 2017, 23:02

      Наверное надо сначала выйграть Амкар ?а потом желать

      5
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      ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol > Apachi Bur 20 октября 2017, 23:50

      Амкар им вставит по самые не хочу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser > gol_kak_sokol 21 октября 2017, 02:33

      Севилья у вас теперь во языцах)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Андреич 20 октября 2017, 22:29

      Смотреть Комбарову надо на длину скамейки и финансовое положение Гинера на текущий момент. И, соответственно, желать победы ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: -9

      vasivanoo 20 октября 2017, 21:59

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 октября 2017, 21:54

      А они и сыграют вничью - вратари хороши, игроки бегают пешком - что еще нужно для 0:0 ?

      1
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      Рейтинг: +160

      odin1973 20 октября 2017, 21:39

      Логичней было бы пожелать ЦСКА победы ,а потом его обыгрывать в личном противостоянии, но что то слабо верится в такой исход...

      -1
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