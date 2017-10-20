Гаврилов: «Спартаку» не хватает Титова или Цымбаларя»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что не стоит торопиться с разговорами о возвращении чемпионской игры после победы красно-белых в матче Лиги чемпионов над «Севильей» (5:1). Он также отметил, что в составе столичного клуба сейчас явно не хватает футболиста, который бы вел всю игру. Последним таким игроком был Егор Титов.

– Юрий Васильевич, вас удивила такая яркая победа «Спартака» над «Севильей»?

– Это если матч не смотреть, а потом увидеть такой результат, то можно подумать, что «Спартак» имел колоссальное преимущество. Но я бы так не сказал. Игра могла повернуться и в другую сторону, если бы при счете 1:1 «Севилья» забила. Но игрок «Севильи» не смог поразить пустые ворота, точнее спас Комбаров, который сыграл как голкипер. А так, ну, бывают такие дни, такие игры, когда у одной команды все залетает, а у другой – ничего. Так что скажу: во вторник был не день «Севильи».

– Можно ли говорить о возвращении чемпионского «Спартака»?

– Начало чемпионата показало, что в этом сезоне с командой не все в порядке. Нестабильная игра у чемпиона. Понимаете, в этом сезоне игра у «Спартака» часто складывается так, как соперник позволит. Посмотрим, что будет дальше. Вы же видите, как проходят игры чемпионата России. Никто не думал, что «Зенит» дома проиграет «Арсеналу». ЦСКА тоже играет неровно. Сейчас говорить о том, что «Спартак» вернул себе чемпионскую игру, рано.

– Константин Иванович Бесков говорил, что в любой трудной ситуации мяч надо отдавать вам. Сейчас такой футболист в «Спартаке» есть?

– Как вам сказать, такая позиция у меня была, от нее зависела игра передней линии. Бесков так говорил в силу того, что я выступал в роли связующего звена, вы же понимаете, что это такое. Связь всей команды с нападающими. Сейчас пока в «Спартаке» нет футболиста, который бы вел всю игру. Если говорить о ведущих клубах мира, то такую функцию какое-то время назад в «Милане» выполнял Пирло, через него игра шла. В свое время в «Барселоне» таким был Роналдиньо. К сожалению, сейчас в «Спартаке» я такого не вижу. Если говорить о Промесе как о лидере команды, то у него совсем другая позиция. Он игрок зависимый. То, что он может подыграть, – это хорошо. Но этого не всегда хватает.

– Последним таким игроком в «Спартаке» кто был?

– Егор Титов играл на такой позиции. В какой-то степени и Илья Цымбаларь, но он все же больше действовал с фланга. Но все равно последние – это Титов и Цымбаларь.