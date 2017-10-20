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Гаврилов: «Спартаку» не хватает Титова или Цымбаларя»

20 октября 2017, 07:31
14

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что не стоит торопиться с разговорами о возвращении чемпионской игры после победы красно-белых в матче Лиги чемпионов над «Севильей» (5:1). Он также отметил, что в составе столичного клуба сейчас явно не хватает футболиста, который бы вел всю игру. Последним таким игроком был Егор Титов.

– Юрий Васильевич, вас удивила такая яркая победа «Спартака» над «Севильей»?

– Это если матч не смотреть, а потом увидеть такой результат, то можно подумать, что «Спартак» имел колоссальное преимущество. Но я бы так не сказал. Игра могла повернуться и в другую сторону, если бы при счете 1:1 «Севилья» забила. Но игрок «Севильи» не смог поразить пустые ворота, точнее спас Комбаров, который сыграл как голкипер. А так, ну, бывают такие дни, такие игры, когда у одной команды все залетает, а у другой – ничего. Так что скажу: во вторник был не день «Севильи».

– Можно ли говорить о возвращении чемпионского «Спартака»?

– Начало чемпионата показало, что в этом сезоне с командой не все в порядке. Нестабильная игра у чемпиона. Понимаете, в этом сезоне игра у «Спартака» часто складывается так, как соперник позволит. Посмотрим, что будет дальше. Вы же видите, как проходят игры чемпионата России. Никто не думал, что «Зенит» дома проиграет «Арсеналу». ЦСКА тоже играет неровно. Сейчас говорить о том, что «Спартак» вернул себе чемпионскую игру, рано.

– Константин Иванович Бесков говорил, что в любой трудной ситуации мяч надо отдавать вам. Сейчас такой футболист в «Спартаке» есть?

– Как вам сказать, такая позиция у меня была, от нее зависела игра передней линии. Бесков так говорил в силу того, что я выступал в роли связующего звена, вы же понимаете, что это такое. Связь всей команды с нападающими. Сейчас пока в «Спартаке» нет футболиста, который бы вел всю игру. Если говорить о ведущих клубах мира, то такую функцию какое-то время назад в «Милане» выполнял Пирло, через него игра шла. В свое время в «Барселоне» таким был Роналдиньо. К сожалению, сейчас в «Спартаке» я такого не вижу. Если говорить о Промесе как о лидере команды, то у него совсем другая позиция. Он игрок зависимый. То, что он может подыграть, – это хорошо. Но этого не всегда хватает.

– Последним таким игроком в «Спартаке» кто был?

– Егор Титов играл на такой позиции. В какой-то степени и Илья Цымбаларь, но он все же больше действовал с фланга. Но все равно последние – это Титов и Цымбаларь.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Севилья Титов Егор Гаврилов Юрий Цымбаларь Илья
Комментарии (14)
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alexivanof197
1508476584
сегодняшнему Спартаку не хватает Зобнина
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oyabun
1508478698
Ничего, Зобнин уже индивидуальными тренировками занимается. Скоро в строй вернется и на пару с Фернандо будет основной силой в центральном круге, распасовывая группе атаки.
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raptor62
1508486325
а как же алекс он классно рулил атакой спартака сейчас вспоминаешь как они уделывали всех с великом.
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VVM1964
1508493564
ВЕРЮ - ВСЕ НАЛАДИТСЯ , ЕЩЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ .
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Пастырь
1508493977
Какой скромняга. А в Спартаке сегодня я бы выделил Фернандо. С его приходом переход из обороны в атаку получается быстрее и агрессивнее. Он играет немного на другой позиции, но ведь и игра Спартака сейчас другая.
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Garrincha58
1508494819
и еще Спартаку не хватает Бубнова
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aaaaahhhh
1508497712
Или самого Гаврилова!
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plehanov6
1508503469
Наконец-то прошла эйфория и пошли адекватные комментарии! Согласен с Гавриловым, рано делать выводы!
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Приус
1508506117
Если Спартак найдет распасовщика толкового на позицию Попова/Джано/и тд и тп, то атака будет, мама не горюй.
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Полная Канистра
1508523914
был такой у нас расспасовщик Алекс просто супер
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