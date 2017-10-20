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    Гаврилов: «Спартаку» не хватает Титова или Цымбаларя»

    Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что не стоит торопиться с разговорами о возвращении чемпионской игры после победы красно-белых в матче Лиги чемпионов над «Севильей» (5:1). Он также отметил, что в составе столичного клуба сейчас явно не хватает футболиста, который бы вел всю игру. Последним таким игроком был Егор Титов.

    – Юрий Васильевич, вас удивила такая яркая победа «Спартака» над «Севильей»?

    – Это если матч не смотреть, а потом увидеть такой результат, то можно подумать, что «Спартак» имел колоссальное преимущество. Но я бы так не сказал. Игра могла повернуться и в другую сторону, если бы при счете 1:1 «Севилья» забила. Но игрок «Севильи» не смог поразить пустые ворота, точнее спас Комбаров, который сыграл как голкипер. А так, ну, бывают такие дни, такие игры, когда у одной команды все залетает, а у другой – ничего. Так что скажу: во вторник был не день «Севильи».

    – Можно ли говорить о возвращении чемпионского «Спартака»?

    – Начало чемпионата показало, что в этом сезоне с командой не все в порядке. Нестабильная игра у чемпиона. Понимаете, в этом сезоне игра у «Спартака» часто складывается так, как соперник позволит. Посмотрим, что будет дальше. Вы же видите, как проходят игры чемпионата России. Никто не думал, что «Зенит» дома проиграет «Арсеналу». ЦСКА тоже играет неровно. Сейчас говорить о том, что «Спартак» вернул себе чемпионскую игру, рано.

    – Константин Иванович Бесков говорил, что в любой трудной ситуации мяч надо отдавать вам. Сейчас такой футболист в «Спартаке» есть?

    – Как вам сказать, такая позиция у меня была, от нее зависела игра передней линии. Бесков так говорил в силу того, что я выступал в роли связующего звена, вы же понимаете, что это такое. Связь всей команды с нападающими. Сейчас пока в «Спартаке» нет футболиста, который бы вел всю игру. Если говорить о ведущих клубах мира, то такую функцию какое-то время назад в «Милане» выполнял Пирло, через него игра шла. В свое время в «Барселоне» таким был Роналдиньо. К сожалению, сейчас в «Спартаке» я такого не вижу. Если говорить о Промесе как о лидере команды, то у него совсем другая позиция. Он игрок зависимый. То, что он может подыграть, – это хорошо. Но этого не всегда хватает.

    – Последним таким игроком в «Спартаке» кто был?

    – Егор Титов играл на такой позиции. В какой-то степени и Илья Цымбаларь, но он все же больше действовал с фланга. Но все равно последние – это Титов и Цымбаларь.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.10.2017 07:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 октября 2017, 21:25

      был такой у нас расспасовщик Алекс просто супер

      1
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 20 октября 2017, 16:59

      Не знаешь, что делать с мячом- отдай Гаврилову, говорил Бесков- покойник... Такого игрока не хватает сейчас.

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 20 октября 2017, 16:28

      Если Спартак найдет распасовщика толкового на позицию Попова/Джано/и тд и тп, то атака будет, мама не горюй.

      7
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 20 октября 2017, 15:44

      Наконец-то прошла эйфория и пошли адекватные комментарии! Согласен с Гавриловым, рано делать выводы!

      1
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      Рейтинг: +3544

      aaaaahhhh 20 октября 2017, 14:08

      Или самого Гаврилова!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 20 октября 2017, 13:20

      и еще Спартаку не хватает Бубнова

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 20 октября 2017, 13:06

      Какой скромняга. А в Спартаке сегодня я бы выделил Фернандо. С его приходом переход из обороны в атаку получается быстрее и агрессивнее. Он играет немного на другой позиции, но ведь и игра Спартака сейчас другая.

      2
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 12:45

      И Гаврилова !!))

      0
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      Рейтинг: +51

      raptor62 20 октября 2017, 10:58

      а как же алекс он классно рулил атакой спартака
      сейчас вспоминаешь как они уделывали всех с великом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 октября 2017, 09:23

      Это все полемика

      0
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