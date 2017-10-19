Рекордсмен ЛЧ Свилар: «Не позволю, чтобы гол Рэшфорда повлиял на меня»

Голкипер «Бенфики» Миле Свилар подвел итог поражению от «Манчестер Юнайтед» в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. Во второй тайме 18-летний бельгиец пропустил от Маркуса Рэшфорда, поймав мяч за линией ворот после удара нападающего со штрафного.

«Думаю, я мог бы отстоять и лучше. Но я не позволю, чтобы пропущенный гол как-то повлиял на меня. Я готов идти дальше, ведь это был всего лишь один матч. В будущем хочу действовать лучше.

Мы старались порадовать своих болельщиков победой, поэтому результат нельзя считать удовлетворительным», – сказал вратарь.

Напомним, Свилар стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов. В день матча на «Эстадио да Луш» ему было 18 лет и 52 дня.