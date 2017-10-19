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    Рекордсмен ЛЧ Свилар: «Не позволю, чтобы гол Рэшфорда повлиял на меня»

    Голкипер «Бенфики» Миле Свилар подвел итог поражению от «Манчестер Юнайтед» в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов. Во второй тайме 18-летний бельгиец пропустил от Маркуса Рэшфорда, поймав мяч за линией ворот после удара нападающего со штрафного.

    «Думаю, я мог бы отстоять и лучше. Но я не позволю, чтобы пропущенный гол как-то повлиял на меня. Я готов идти дальше, ведь это был всего лишь один матч. В будущем хочу действовать лучше.

    Мы старались порадовать своих болельщиков победой, поэтому результат нельзя считать удовлетворительным», – сказал вратарь.

    Напомним, Свилар стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов. В день матча на «Эстадио да Луш» ему было 18 лет и 52 дня.

    Источник: O Jogo

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    19.10.2017 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 20:31

      До ощущения боли в сердце навевает это видео... Крест на Филимонове...

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      Рейтинг: +367

      gigs84 > insider_retro 19 октября 2017, 22:28

      Да, я тоже об Александре вспомнил. Бывают и такие роковые ошибки, что поделать. А с другой стороны, если бы наши тогда прошли в основной турнир, там ничего хорошего их бы не ждало скорее всего. Так что Филимонов, в какой-то степени, уберёг нас от лишних расстройств. Хотя тогда было очень обидно, помню.

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