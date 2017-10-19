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    Чугайнов: «У бабушек хоть какой-то доход есть, у многих футболистов за 30 – ничего»

    Главный тренер курского «Авангарда» Игорь Чугайнов рассказал, что профессия футболиста не так проста, как многим кажется.

    – Ваша цитата: «Саратовские бабушки будут пенсию всю жизнь получать. А я год без работы, и мне пенсию никто не платит». Судьба тренера, правда, сложнее, чем российских пенсионеров?

    – У бабушек, пускай и маленький, но доход есть. У 30-летнего закончившего футболиста – ни профессии, ничего. Ну, я не знаю.

    Если кто-то думает, что это такой простой хлеб, то я вам сейчас перечислю своих одногодок, которых уже нет в живых: Сергей Шустиков, Алексей Арифуллин, Илья Цымбаларь, Илья Самохин. Это тоже плата за футбол. Сердце.

    В футболе не так все просто и здорово. Опять же, кое-что психологическое. Не задумываясь совать голову под ноги соперника – это в каком состоянии должен находится человек Здорово смотреть со стороны, а вот ты под топор голову сунешь? Причем не задумываясь! А на поле надо так делать, если чего-то хочешь добиться.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.10.2017 18:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 20 октября 2017, 13:39

      ИГОРЬ ЧУГАЙНОВ: ЗАЧЕМ У НАС УБИВАЮТ ФУТБОЛИСТОВ ДЕНЬГАМИ?
      Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов, рассуждая о проблемах в российском футболе, призвал ввести потолок зарплат и отказаться от лимита на легионеров.

      "Считаю, что нынешняя система развращает. Пример того же Мамаева с фотографией в самолёте. Это от большого ума, что ли? Что он показывает? Мол, мне всё равно, что вы обо мне напишете, у меня зарплата как была, так и будет. А зарплату кто платит? Мой любимый Сергей Николаевич Галицкий. К чему мы пришли? Что благосостояние футболистов напрямую от зрителей не зависит. А зависит от того, сколько им футбольное руководство насыпет. А насыпает оно намного больше, чем нужно. Мы говорим о футбольном рынке, но это не рынок. Зачем тому же Кокорину "Зенит" насыпал столько денег? Зачем мы убили футболиста деньгами? А мы продолжаем насыпать. Сейчас зачем Кокорину уродовать себя? Я понимаю, когда человек жертвует своим здоровьем из-за того, что хочет заработать. Но деньги-то и так есть

      2
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      Рейтинг: +85

      Gennadey 20 октября 2017, 07:19

      Дайте мне четверть их заработка и я обеспечу свое счастливую старость

      0
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      Рейтинг: +467

      Vratarь > Gennadey 20 октября 2017, 13:16

      С чужого заработка мы всегда себя готовы обеспечить!

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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ > Gennadey 20 октября 2017, 13:22

      Счастливую старость себе, детям и внукам

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 октября 2017, 00:36

      Осталось потерпеть до пенсии ещё 13 лет...)

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      Рейтинг: +445

      aurora5858 19 октября 2017, 20:04

      Пеле. Кройф и т д не нищие. А у чугановых футболеров мозгов нет и не было. После 30 молодые люди с образованием - работать не желают.

      0
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      Рейтинг: +467

      Vratarь > aurora5858 20 октября 2017, 13:19

      С каким образованием? Медали, да кубки на стене - всё их образование

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 19 октября 2017, 19:50

      Чугайнов вы батенька дурак

      0
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 19 октября 2017, 19:49

      многие из нынешних бабушек в голодные послевоенные годы траву жрали и на заводах работали детьми, и уж наверное пенсию заслужили и поболее , чем им сейчас платят..
      каждый сам выбирает что делать в жизни. думать надо , что после 30-35 делать будешь.. кто поумнее подстраховывается и заочно образование получает, кто нет - сторожем спивается..
      лучше бы подробнее остановился на теме почему наши раздолбаи - игроки в рфпл по зарплате превосходят европейских , а по игре почему то нет..

      5
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      Рейтинг: +371

      multi1984 19 октября 2017, 19:35

      Бабушки и зарплаты наверное как у футболистов получали?! У Чугайнова что-то с головой…

      4
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > multi1984 19 октября 2017, 19:44

      Ну давай, расскажи, какие зарплаты в ПФЛ.

      1
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > Cromathaar 19 октября 2017, 21:48

      Это их выбор кайф получать норм значит играй Норм! А если нет иди работай и добивайся чего то в другой сфере

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 19 октября 2017, 19:33

      на заводе надо было или в колхозе работать

      3
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 19:14

      Бывает вот так вот пиз............шь чё-нибудь сдуру.....

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 октября 2017, 18:55

      Дали бы Чугайнову" минималку" в пенсии и пожил бы он как наши бабушки годик другой, может язык свой засунул куда по дальше. Нашел с чем сравнивать.

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