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  • Чугайнов: «У бабушек хоть какой-то доход есть, у многих футболистов за 30 – ничего»

Чугайнов: «У бабушек хоть какой-то доход есть, у многих футболистов за 30 – ничего»

19 октября 2017, 18:06
20

Главный тренер курского «Авангарда» Игорь Чугайнов рассказал, что профессия футболиста не так проста, как многим кажется.

– Ваша цитата: «Саратовские бабушки будут пенсию всю жизнь получать. А я год без работы, и мне пенсию никто не платит». Судьба тренера, правда, сложнее, чем российских пенсионеров?

– У бабушек, пускай и маленький, но доход есть. У 30-летнего закончившего футболиста – ни профессии, ничего. Ну, я не знаю.

Если кто-то думает, что это такой простой хлеб, то я вам сейчас перечислю своих одногодок, которых уже нет в живых: Сергей Шустиков, Алексей Арифуллин, Илья Цымбаларь, Илья Самохин. Это тоже плата за футбол. Сердце.

В футболе не так все просто и здорово. Опять же, кое-что психологическое. Не задумываясь совать голову под ноги соперника – это в каком состоянии должен находится человек Здорово смотреть со стороны, а вот ты под топор голову сунешь? Причем не задумываясь! А на поле надо так делать, если чего-то хочешь добиться.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Авангард Чугайнов Игорь
Комментарии (20)
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спанчес
1508426068
работать иди
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VGreen
1508426428
ахаха)) спасибо Игорь, поржал) бедняжки какие)
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ssspartak
1508427664
цитируя нашего премьера Медведева: "Учитель это призвание, а если вы хотите денег заработать, то есть другие способы как это можно сделать лучше. Например пойти в бизнес. Вы же не пошли в бизнес? Ну вот.." Чугайнов забыл в какой он стране живет)))
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fanchik
1508428502
Дали бы Чугайнову" минималку" в пенсии и пожил бы он как наши бабушки годик другой, может язык свой засунул куда по дальше. Нашел с чем сравнивать.
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DOCTOR PENALTY
1508429683
Бывает вот так вот пиз............шь чё-нибудь сдуру.....
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alexivanof197
1508430798
на заводе надо было или в колхозе работать
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multi1984
1508430957
Бабушки и зарплаты наверное как у футболистов получали?! У Чугайнова что-то с головой…
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mihail200606
1508431761
многие из нынешних бабушек в голодные послевоенные годы траву жрали и на заводах работали детьми, и уж наверное пенсию заслужили и поболее , чем им сейчас платят.. каждый сам выбирает что делать в жизни. думать надо , что после 30-35 делать будешь.. кто поумнее подстраховывается и заочно образование получает, кто нет - сторожем спивается.. лучше бы подробнее остановился на теме почему наши раздолбаи - игроки в рфпл по зарплате превосходят европейских , а по игре почему то нет..
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Garrincha58
1508431831
Чугайнов вы батенька дурак
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спартач-тверь
1508495958
ИГОРЬ ЧУГАЙНОВ: ЗАЧЕМ У НАС УБИВАЮТ ФУТБОЛИСТОВ ДЕНЬГАМИ? Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов, рассуждая о проблемах в российском футболе, призвал ввести потолок зарплат и отказаться от лимита на легионеров. "Считаю, что нынешняя система развращает. Пример того же Мамаева с фотографией в самолёте. Это от большого ума, что ли? Что он показывает? Мол, мне всё равно, что вы обо мне напишете, у меня зарплата как была, так и будет. А зарплату кто платит? Мой любимый Сергей Николаевич Галицкий. К чему мы пришли? Что благосостояние футболистов напрямую от зрителей не зависит. А зависит от того, сколько им футбольное руководство насыпет. А насыпает оно намного больше, чем нужно. Мы говорим о футбольном рынке, но это не рынок. Зачем тому же Кокорину "Зенит" насыпал столько денег? Зачем мы убили футболиста деньгами? А мы продолжаем насыпать. Сейчас зачем Кокорину уродовать себя? Я понимаю, когда человек жертвует своим здоровьем из-за того, что хочет заработать. Но деньги-то и так есть
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