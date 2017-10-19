Чугайнов: «У бабушек хоть какой-то доход есть, у многих футболистов за 30 – ничего»

Главный тренер курского «Авангарда» Игорь Чугайнов рассказал, что профессия футболиста не так проста, как многим кажется.

– Ваша цитата: «Саратовские бабушки будут пенсию всю жизнь получать. А я год без работы, и мне пенсию никто не платит». Судьба тренера, правда, сложнее, чем российских пенсионеров?

– У бабушек, пускай и маленький, но доход есть. У 30-летнего закончившего футболиста – ни профессии, ничего. Ну, я не знаю.

Если кто-то думает, что это такой простой хлеб, то я вам сейчас перечислю своих одногодок, которых уже нет в живых: Сергей Шустиков, Алексей Арифуллин, Илья Цымбаларь, Илья Самохин. Это тоже плата за футбол. Сердце.

В футболе не так все просто и здорово. Опять же, кое-что психологическое. Не задумываясь совать голову под ноги соперника – это в каком состоянии должен находится человек Здорово смотреть со стороны, а вот ты под топор голову сунешь? Причем не задумываясь! А на поле надо так делать, если чего-то хочешь добиться.