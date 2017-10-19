Чугайнов: «У бабушек хоть какой-то доход есть, у многих футболистов за 30 – ничего»

ИГОРЬ ЧУГАЙНОВ: ЗАЧЕМ У НАС УБИВАЮТ ФУТБОЛИСТОВ ДЕНЬГАМИ?
Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов, рассуждая о проблемах в российском футболе, призвал ввести потолок зарплат и отказаться от лимита на легионеров.
"Считаю, что нынешняя система развращает. Пример того же Мамаева с фотографией в самолёте. Это от большого ума, что ли? Что он показывает? Мол, мне всё равно, что вы обо мне напишете, у меня зарплата как была, так и будет. А зарплату кто платит? Мой любимый Сергей Николаевич Галицкий. К чему мы пришли? Что благосостояние футболистов напрямую от зрителей не зависит. А зависит от того, сколько им футбольное руководство насыпет. А насыпает оно намного больше, чем нужно. Мы говорим о футбольном рынке, но это не рынок. Зачем тому же Кокорину "Зенит" насыпал столько денег? Зачем мы убили футболиста деньгами? А мы продолжаем насыпать. Сейчас зачем Кокорину уродовать себя? Я понимаю, когда человек жертвует своим здоровьем из-за того, что хочет заработать. Но деньги-то и так есть
Главный тренер курского «Авангарда» Игорь Чугайнов рассказал, что профессия футболиста не так проста, как многим кажется.
– Ваша цитата: «Саратовские бабушки будут пенсию всю жизнь получать. А я год без работы, и мне пенсию никто не платит». Судьба тренера, правда, сложнее, чем российских пенсионеров?
– У бабушек, пускай и маленький, но доход есть. У 30-летнего закончившего футболиста – ни профессии, ничего. Ну, я не знаю.
Если кто-то думает, что это такой простой хлеб, то я вам сейчас перечислю своих одногодок, которых уже нет в живых: Сергей Шустиков, Алексей Арифуллин, Илья Цымбаларь, Илья Самохин. Это тоже плата за футбол. Сердце.
В футболе не так все просто и здорово. Опять же, кое-что психологическое. Не задумываясь совать голову под ноги соперника – это в каком состоянии должен находится человек Здорово смотреть со стороны, а вот ты под топор голову сунешь? Причем не задумываясь! А на поле надо так делать, если чего-то хочешь добиться.