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Тарханов заявил, что «Урал» не играет договорные матчи

19 октября 2017, 14:12
7

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подчеркнул, что в футболе невозможно определить договорной матч.

Также специалист отметил, что екатеринбургская команда никогда не играла по договоренности.

«Я работал в комиссии по договорным матчам. Вычислить их практически невозможно. Смотришь – да, все указывает на договоренность. Пересматриваешь второй раз – да нет, все так, как есть.

«Урал», точно могу сказать, не играет по договоренности. Все успехи – наши лично, равно как и ошибки. Поэтому чего пенять на кого-то, надо уметь работать над собой, и все», – сказал Тарханов.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Урал Тарханов Александр
Комментарии (7)
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трениришко
1508416253
он их катает
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prezent2017
1508417157
«Урал» не играет договорные матчи, он очками торгует, а это бизнес, ничего личного!
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Popularov
1508419262
Президент «Урала» Григорий Иванов: - "Только вот, в матче со «Спартаком», с командой что-то произошло. - Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. - На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. " А вы вспомните, как в прошлом году все гудели по поводу матча Урал - Терек! Тогда тоже что-то произошло и все подозрения были на договорняк. А в позапрошлом году таже ДОГОВОРНАЯ шумная история! Поэтому не стоит удивляться, что с Уралом в матче со Спартаком - что-то произошло! Угадайте с первого раза - ЧТО??? Правильно! ДОГОВОРНЯК! Урал просто СДАЛ игру Спартаку! Вот что ПРОИЗОШЛО! Президенту «Урала» Григорию Иванову есть от чего удивляться! Этот сезон Урал начал ЗДОРОВО и вырвался на верх. Команда Урал показывала отличную игру и даже ВПЕРВЫЕ отобрала очки у Зенита! А тут в игре со Спартаком Урал так, договорняцки РАСКИС, что это вызвало большие подозрения у специалистов. Как такое могло ПРОИЗОЙТИ и почему с Уралом так РЕЗКО, что-то произошло! В этом 12-м туре плохо сыграл только УРАЛ против Спартака! Так безвольно Урал ещё не играл! Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК! За Уралом, как мы знаем, водятся договорные ГРЕШКИ! 11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале! А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие команды - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно! В этом туре все, кроме Урала и «Динамо», отбирали очки у фаворитов. И «Анжи», и «СКА-Хабаровск», и Тула, и «Тосно» и Арсенал и Уфа. А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал со Спартаком и он ОЧЕНЬ похож на ДОГОВОРНЯК! Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне!
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fanchik
1508420256
Договорные матчи по сути определить сложно,но они есть и будут в футболе и не только в футболе ,а целом в спорте.Сильный боксер может упасть перед слабым за деньги не малые,биатлонист лишнего промахнуться мимо мишени , в теннисе фаворит легко уступает теннисисту с очень низким рейтингом(сливает матч),ну а футболисты могут легко скатать договорную (выгодный результат)ничью. И все это есть в не больших количествах в спорте и доказать очень сложно
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ДЖУZ
1508423068
Нет команд в России которые не играли договорняк, впрочем как и во всём мире, договорняк это не всегда именно деньги
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OfaZavr
1508426510
даже если поверить что это так, но если бы играли такие матчи любой адекватный человек разве сознается в этом.
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Марсович
1508471038
Гриша в пердиве 17 лет болтался. там договорняки это тема. В премьер-лиге сложно, поэтому типа мы честные
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