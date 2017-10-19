Тарханов заявил, что «Урал» не играет договорные матчи

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подчеркнул, что в футболе невозможно определить договорной матч.

Также специалист отметил, что екатеринбургская команда никогда не играла по договоренности.

«Я работал в комиссии по договорным матчам. Вычислить их практически невозможно. Смотришь – да, все указывает на договоренность. Пересматриваешь второй раз – да нет, все так, как есть.

«Урал», точно могу сказать, не играет по договоренности. Все успехи – наши лично, равно как и ошибки. Поэтому чего пенять на кого-то, надо уметь работать над собой, и все», – сказал Тарханов.