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    Тарханов заявил, что «Урал» не играет договорные матчи

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подчеркнул, что в футболе невозможно определить договорной матч.

    Также специалист отметил, что екатеринбургская команда никогда не играла по договоренности.

    «Я работал в комиссии по договорным матчам. Вычислить их практически невозможно. Смотришь – да, все указывает на договоренность. Пересматриваешь второй раз – да нет, все так, как есть.

    «Урал», точно могу сказать, не играет по договоренности. Все успехи – наши лично, равно как и ошибки. Поэтому чего пенять на кого-то, надо уметь работать над собой, и все», – сказал Тарханов.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    19.10.2017 14:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -17

      Марсович 20 октября 2017, 06:43

      Гриша в пердиве 17 лет болтался. там договорняки это тема. В премьер-лиге сложно, поэтому типа мы честные

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 18:21

      даже если поверить что это так, но если бы играли такие матчи любой адекватный человек разве сознается в этом.

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 19 октября 2017, 17:24

      Нет команд в России которые не играли договорняк, впрочем как и во всём мире, договорняк это не всегда именно деньги

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 октября 2017, 16:37

      Договорные матчи по сути определить сложно,но они есть и будут в футболе и не только в футболе ,а целом в спорте.Сильный боксер может упасть перед слабым за деньги не малые,биатлонист лишнего промахнуться мимо мишени , в теннисе фаворит легко уступает теннисисту с очень низким рейтингом(сливает матч),ну а футболисты могут легко скатать договорную (выгодный результат)ничью.
      И все это есть в не больших количествах в спорте и доказать очень сложно

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      Рейтинг: -13

      Popularov 19 октября 2017, 16:21

      Президент «Урала» Григорий Иванов:
      - "Только вот, в матче со «Спартаком», с командой что-то произошло.
      - Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч.
      - На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. "
      А вы вспомните, как в прошлом году все гудели по поводу матча Урал - Терек!
      Тогда тоже что-то произошло и все подозрения были на договорняк.
      А в позапрошлом году таже ДОГОВОРНАЯ шумная история!
      Поэтому не стоит удивляться, что с Уралом в матче со Спартаком - что-то произошло!
      Угадайте с первого раза - ЧТО???
      Правильно! ДОГОВОРНЯК!
      Урал просто СДАЛ игру Спартаку!
      Вот что ПРОИЗОШЛО!
      Президенту «Урала» Григорию Иванову есть от чего удивляться!
      Этот сезон Урал начал ЗДОРОВО и вырвался на верх.
      Команда Урал показывала отличную игру и даже ВПЕРВЫЕ отобрала очки у Зенита!
      А тут в игре со Спартаком Урал так, договорняцки РАСКИС, что это вызвало большие подозрения у специалистов.
      Как такое могло ПРОИЗОЙТИ и почему с Уралом так РЕЗКО, что-то произошло!
      В этом 12-м туре плохо сыграл только УРАЛ против Спартака!
      Так безвольно Урал ещё не играл!
      Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК!
      За Уралом, как мы знаем, водятся договорные ГРЕШКИ!
      11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки.
      Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале!
      А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие команды - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно!
      В этом туре все, кроме Урала и «Динамо», отбирали очки у фаворитов.
      И «Анжи», и «СКА-Хабаровск», и Тула, и «Тосно» и Арсенал и Уфа.
      А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки.
      Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал со Спартаком и он ОЧЕНЬ похож на ДОГОВОРНЯК!
      Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 15:45

      «Урал» не играет договорные матчи, он очками торгует, а это бизнес, ничего личного!

      -1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 19 октября 2017, 15:30

      он их катает

      -1
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