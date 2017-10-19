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    Радченко ждет иного сценария в матче «Спартака» с «Севильей» в Испании

    Бывший форвард московского «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что красно-белым придется сложно в матче четвертого тура Лиги чемпионов с «Севильей» после разгрома в Москве. Он отметил, что все будет зависеть от тактики, которую выберет Массимо Каррера.

    Матч четвертого тура «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября.

    – Мельгарехо сыграл на должном уровне. Почему он не всегда выходит в основе?

    – Это конкуренция, и хорошо, что она есть. В последних играх, выходя на замены, он действовал очень хорошо. Каждый футболист хочет играть в старте, но по ряду причин не всегда тренеру удается найти место тому или иному игроку. Если говорить о нашем чемпионате, действует лимит, о чем тоже не стоит забывать. Лично на мой взгляд, он заслужил место в основном составе.

    – Нынешний «Спартак» похож на тот, в котором играли вы?

    – По тем взаимодействиям, которые мы увидели в игре с «Севильей», да, похож. Футболисты действовали друг с другом, понимание было на высшем уровне.

    – Ответная игра пройдет по иному сценарию?

    – Конечно. Я думаю, «Спартаку» будет очень нелегко в Севилье. И нужно будет правильно подготовится к этому матчу. Испанцы у себя дома играют очень здорово. Плюс, они понимают, что ослабили свои позиции в Лиге чемпионов, и поэтому им придется использовать весь ресурс для победы.

    Тренерскому штабу необходимо все проанализировать и подойти к этой встрече, забыв про домашний триумф. Стопроцентно это будет совершенно другой план на игру. Как Каррера все выстроит – это большой вопрос.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2017 08:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +51

      raptor62 20 октября 2017, 12:03

      думаю массимо выберет правильную тактику
      главное чтоб нам никого не сломали до игры с
      севильей может зе поправится

      0
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 19 октября 2017, 18:06

      Нас страшилками и до первого матча пугали...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 12:29

      нужно правильно подготовиться и настроиться чтобы в Испании хорошо сыграть.

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 19 октября 2017, 12:17

      Есть шанс с таким подходом не проиграть

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 19 октября 2017, 11:55

      так и будем играть на контратаках,Севилья вперед полезет. думаю Спартак должен выиграть

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 09:36

      Спэниши решили, что спам шапками закидают. Потому и огребли. Интересно, сколько спам будет праздновать победу? До ноября или до декабря? С Амкаром увидим.

      -1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 19 октября 2017, 09:35

      Здесь будет иной план игры,все знают что Севилья большими силами побежит вперёд,тут надо решить им атаки в середине поля и на контратаках ловить их. Главное чтоб свой хатабыч сидел на трибунах)

      2
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      Рейтинг: +324

      hellkid > PavelSKASPB 19 октября 2017, 10:55

      да, верно. надо сыграть на контратаках, как во втором тайме. там то все проблемы севильи и вылезли. но тут такой момент, что тренер севильи тоже не дурак и понмиает, где и что надо "подкрутить"

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 октября 2017, 09:21

      Жизнь покажет ху из вис.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Диктор 19 октября 2017, 18:02

      ху за вис

      0
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 19 октября 2017, 09:12

      При травмированном Самедове, думаю, именно Мельгарехо и будет сейчас играть в основе. Ну больше то и некому. С Поповым меняться будут. Плюс Пашалич - выбор сейчас очень небольшой у Карреры. Спаибо, в кавычках, Федуну и всему трансферному отделу.

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