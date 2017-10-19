Радченко ждет иного сценария в матче «Спартака» с «Севильей» в Испании

Бывший форвард московского «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что красно-белым придется сложно в матче четвертого тура Лиги чемпионов с «Севильей» после разгрома в Москве. Он отметил, что все будет зависеть от тактики, которую выберет Массимо Каррера.

Матч четвертого тура «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября.

– Мельгарехо сыграл на должном уровне. Почему он не всегда выходит в основе?

– Это конкуренция, и хорошо, что она есть. В последних играх, выходя на замены, он действовал очень хорошо. Каждый футболист хочет играть в старте, но по ряду причин не всегда тренеру удается найти место тому или иному игроку. Если говорить о нашем чемпионате, действует лимит, о чем тоже не стоит забывать. Лично на мой взгляд, он заслужил место в основном составе.

– Нынешний «Спартак» похож на тот, в котором играли вы?

– По тем взаимодействиям, которые мы увидели в игре с «Севильей», да, похож. Футболисты действовали друг с другом, понимание было на высшем уровне.

– Ответная игра пройдет по иному сценарию?

– Конечно. Я думаю, «Спартаку» будет очень нелегко в Севилье. И нужно будет правильно подготовится к этому матчу. Испанцы у себя дома играют очень здорово. Плюс, они понимают, что ослабили свои позиции в Лиге чемпионов, и поэтому им придется использовать весь ресурс для победы.

Тренерскому штабу необходимо все проанализировать и подойти к этой встрече, забыв про домашний триумф. Стопроцентно это будет совершенно другой план на игру. Как Каррера все выстроит – это большой вопрос.