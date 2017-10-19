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  • Радченко ждет иного сценария в матче «Спартака» с «Севильей» в Испании

Радченко ждет иного сценария в матче «Спартака» с «Севильей» в Испании

19 октября 2017, 08:47
11

Бывший форвард московского «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что красно-белым придется сложно в матче четвертого тура Лиги чемпионов с «Севильей» после разгрома в Москве. Он отметил, что все будет зависеть от тактики, которую выберет Массимо Каррера.

Матч четвертого тура «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября.

– Мельгарехо сыграл на должном уровне. Почему он не всегда выходит в основе?

– Это конкуренция, и хорошо, что она есть. В последних играх, выходя на замены, он действовал очень хорошо. Каждый футболист хочет играть в старте, но по ряду причин не всегда тренеру удается найти место тому или иному игроку. Если говорить о нашем чемпионате, действует лимит, о чем тоже не стоит забывать. Лично на мой взгляд, он заслужил место в основном составе.

– Нынешний «Спартак» похож на тот, в котором играли вы?

– По тем взаимодействиям, которые мы увидели в игре с «Севильей», да, похож. Футболисты действовали друг с другом, понимание было на высшем уровне.

– Ответная игра пройдет по иному сценарию?

– Конечно. Я думаю, «Спартаку» будет очень нелегко в Севилье. И нужно будет правильно подготовится к этому матчу. Испанцы у себя дома играют очень здорово. Плюс, они понимают, что ослабили свои позиции в Лиге чемпионов, и поэтому им придется использовать весь ресурс для победы.

Тренерскому штабу необходимо все проанализировать и подойти к этой встрече, забыв про домашний триумф. Стопроцентно это будет совершенно другой план на игру. Как Каррера все выстроит – это большой вопрос.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Севилья Радченко Дмитрий
Комментарии (11)
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oyabun
1508393525
При травмированном Самедове, думаю, именно Мельгарехо и будет сейчас играть в основе. Ну больше то и некому. С Поповым меняться будут. Плюс Пашалич - выбор сейчас очень небольшой у Карреры. Спаибо, в кавычках, Федуну и всему трансферному отделу.
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Диктор
1508394091
Жизнь покажет ху из вис.
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PavelSKASPB
1508394909
Здесь будет иной план игры,все знают что Севилья большими силами побежит вперёд,тут надо решить им атаки в середине поля и на контратаках ловить их. Главное чтоб свой хатабыч сидел на трибунах)
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prezent2017
1508395012
Спэниши решили, что спам шапками закидают. Потому и огребли. Интересно, сколько спам будет праздновать победу? До ноября или до декабря? С Амкаром увидим.
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alexivanof197
1508403303
так и будем играть на контратаках,Севилья вперед полезет. думаю Спартак должен выиграть
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babenko1977
1508404659
Есть шанс с таким подходом не проиграть
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OfaZavr
1508405391
нужно правильно подготовиться и настроиться чтобы в Испании хорошо сыграть.
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спартач-тверь
1508425563
Нас страшилками и до первого матча пугали...
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raptor62
1508490217
думаю массимо выберет правильную тактику главное чтоб нам никого не сломали до игры с севильей может зе поправится
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