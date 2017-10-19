Азар остался доволен ничьей с «Ромой»

Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что его команда должна быть довольна ничейным результатом встречи Лиги чемпионов с «Ромой».

«В таких матчах приятно играть, обе команды должны быть довольны результатом. Но вообще, мы должны были побеждать, ведь если на своем поле ведешь к перерыву, то надо сохранять такое преимущество.

Победить, конечно, было бы лучше, но уже одни только забитые голы помог мне повысить уверенность в себе. Хотя это, конечно, второстепенно.

Мы отдали все силы борьбе, сравняли счет и, возможно, должны были вырывать победу. Но у соперника был такой фантастический форвард, как Джеко. Мы же набрали одно очко, сохранили первое место в группе и теперь поедем в Рим за победой», – сказал Азар после игры.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» завершился со счетом 3:3.