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Радченко: «Спартак» преподал хороший урок «Севилье»

19 октября 2017, 06:53
4

Бывший форвард «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что столичный клуб воспользовался всеми своими шансами в матче Лиги чемпионов с «Севильей». По его словам, красно-белые преподали урок испанской команде, которая явно недооценила соперника.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

– Ожидали, что «Спартак» с таким счетом переиграет «Севилью»?

– Такой результат вряд ли кто-то ожидал, и я в том числе. Но предчувствие, что «Спартак» выиграет, у меня было. Изначально было видно, что москвичи вышли на поле с хорошим настроем. Но сам матч представлял из себя нагромождение отрезков. В какой-то момент была лучше «Севилья», потом красно-белые забирали инициативу.

Первый тайм проходил в абсолютно равной борьбе. Во второй половине ключевым стал момент, когда при счете 1:1 «Севилья» не забила, и Комбаров вынес мяч с ленточки. После этого испанцы владели преимуществом еще минут 10-15.

Потом «Спартак» игру выровнял. И мне кажется, голы, которые были с промежутками в 10 минут, полностью надломили «Севилью». И они явно не ожидали, что красно-белые могут так перестроить игру.

– Что у «Севильи» пошло не так?

– Вероятно, они недооценили нашу команду. Испанская пресса все сводила к невзрачным играм «Спартака» в Лиге чемпионов.

Надо отметить, что по составу «Спартак» не слабее, и они преподали хороший урок испанцам. Сыграли достойно, и на радость болельщикам.

– Промес и Глушаков сыграли ключевую роль?

– Эти люди являются фундаментальными в «Спартаке» имени Массимо Карреры. Заменить их очень трудно. То, что после травм они подошли в таком хорошем функциональном состоянии, это, конечно, дорогого стоит.

– Какие-то еще связки в «Спартаке» вам понравились?

– Прежде всего, атакующие. Связка Промеса с Адриано очень хороша. Фланговые игроки себя проявили здорово, особенно Ещенко, который, наверное, провел лучшую свою игру в «Спартаке».

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Севилья Радченко Дмитрий
Комментарии (4)
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piligrim1986
1508390265
все Мужики!
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Диктор
1508393607
Все по делу сказал-все в точку.
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