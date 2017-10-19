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    Радченко: «Спартак» преподал хороший урок «Севилье»

    Бывший форвард «Спартака» Дмитрий Радченко считает, что столичный клуб воспользовался всеми своими шансами в матче Лиги чемпионов с «Севильей». По его словам, красно-белые преподали урок испанской команде, которая явно недооценила соперника.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    – Ожидали, что «Спартак» с таким счетом переиграет «Севилью»?

    – Такой результат вряд ли кто-то ожидал, и я в том числе. Но предчувствие, что «Спартак» выиграет, у меня было. Изначально было видно, что москвичи вышли на поле с хорошим настроем. Но сам матч представлял из себя нагромождение отрезков. В какой-то момент была лучше «Севилья», потом красно-белые забирали инициативу.

    Первый тайм проходил в абсолютно равной борьбе. Во второй половине ключевым стал момент, когда при счете 1:1 «Севилья» не забила, и Комбаров вынес мяч с ленточки. После этого испанцы владели преимуществом еще минут 10-15.

    Потом «Спартак» игру выровнял. И мне кажется, голы, которые были с промежутками в 10 минут, полностью надломили «Севилью». И они явно не ожидали, что красно-белые могут так перестроить игру.

    – Что у «Севильи» пошло не так?

    – Вероятно, они недооценили нашу команду. Испанская пресса все сводила к невзрачным играм «Спартака» в Лиге чемпионов.

    Надо отметить, что по составу «Спартак» не слабее, и они преподали хороший урок испанцам. Сыграли достойно, и на радость болельщикам.

    – Промес и Глушаков сыграли ключевую роль?

    – Эти люди являются фундаментальными в «Спартаке» имени Массимо Карреры. Заменить их очень трудно. То, что после травм они подошли в таком хорошем функциональном состоянии, это, конечно, дорогого стоит.

    – Какие-то еще связки в «Спартаке» вам понравились?

    – Прежде всего, атакующие. Связка Промеса с Адриано очень хороша. Фланговые игроки себя проявили здорово, особенно Ещенко, который, наверное, провел лучшую свою игру в «Спартаке».

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2017 06:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 октября 2017, 09:13

      Все по делу сказал-все в точку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 октября 2017, 08:17

      все Мужики!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > piligrim1986 19 октября 2017, 08:24

      беда в том что спартак может выиграть у севильи даже в гостях а потом проиграть моребору дома и не выйти из группы

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      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > спанчес 19 октября 2017, 08:41

      а это уже пофиг)))

      1
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