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    Ковтуна радует, что «Спартак» приходит в себя

    Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун считает, что «Спартак» закономерно обыграл «Севилью» с разгромным счетом в матче Лиги чемпионов.

    «Это был день «Спартака» во всех планах. Команда нашла свою игру и реализовала практически все созданные моменты. Безусловно, на стороне красно-белых была и удача, но нельзя сказать, что это стало главным залогом успеха.

    Я бы отметил великолепное качество игры команды и отличную, практически стопроцентную реализацию своих моментов. «Севилья» выглядела лучше «Спартака» в определенные временные отрезки матча, но по исполнительскому классу, командной игре и индивидуальным действиям футболистов красно-белые оказались на голову сильнее соперника. И это заслуга каждого игрока и тренерского штаба.

    Радует, что «Спартак» наконец приходит в себя после неудачного психологического и игрового отрезка на старте сезона», – заявил Ковтун.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: Известия

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    19.10.2017 06:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 19 октября 2017, 18:45

      посмотрим в следующих играх,приходят они в себя или нет.рановато делать королями.за севилью спасибо,порадовали.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 октября 2017, 09:10

      А как мы рады этому.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 19 октября 2017, 08:18

      человек-автогол

      0
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