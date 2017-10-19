Ковтуна радует, что «Спартак» приходит в себя

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун считает, что «Спартак» закономерно обыграл «Севилью» с разгромным счетом в матче Лиги чемпионов.

«Это был день «Спартака» во всех планах. Команда нашла свою игру и реализовала практически все созданные моменты. Безусловно, на стороне красно-белых была и удача, но нельзя сказать, что это стало главным залогом успеха.

Я бы отметил великолепное качество игры команды и отличную, практически стопроцентную реализацию своих моментов. «Севилья» выглядела лучше «Спартака» в определенные временные отрезки матча, но по исполнительскому классу, командной игре и индивидуальным действиям футболистов красно-белые оказались на голову сильнее соперника. И это заслуга каждого игрока и тренерского штаба.

Радует, что «Спартак» наконец приходит в себя после неудачного психологического и игрового отрезка на старте сезона», – заявил Ковтун.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.