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    Титов: «Если бы не Комбаров, счет 5:1 мог быть в пользу «Севильи», а не «Спартака»

    Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» Егор Титов подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и испанской «Севильей» (5:1). Большой вклад в победу принадлежит Дмитрию Комбарову, считает эксперт.

    «Прежде всего хочу поздравить всех причастных к этой яркой победе: игроков, тренерский штаб, руководство и болельщиков «Спартака». Матч получился очень обнадеживающим и красивым по счету. Но надо делать скидку на ряд моментов. Выручил Дмитрий Комбаров, выбив мяч из пустых ворот и много спасал Александр Селихов. Если бы при 1:1 Комбаров не спас, то счет мог быть и таким же, но в другую сторону.

    После такого яркого матча, который был полон эмоций, очень трудно будет собраться на играх в чемпионате России. Поэтому предстоящая игра с «Амкаром» вызывает опасения. Снова получили травму на ровном месте, потеря Александра Самедова будет ощутима.

    Кажется, что он будет легким, но я за игру против пермяков переживаю. Крылья после таких побед вырастают, но всего на пару дней. Организм тяжело обмануть. Это надо компенсировать ротацией состава и профессиональностью футболистов», – сказал Титов.

    В РФПЛ «Спартак» идет на пятом месте.

    «Спартак» отфедунил и даже чуточку откаррерил «Севилью». Реакция страны на историческую победу

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 19:18
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 19 октября 2017, 11:35

      Спартак показал себя в этой игре совсем другим : терпеливо заманивал соперника , блистательно контратаковал и блистательно забивал.Промес-виртуоз !

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 октября 2017, 06:42

      Детские сопли, потому что все без них!!

      0
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 19 октября 2017, 00:21

      Странные комменты. Все пишут о "если бы". На самом деле это комплимент Комбарову, причем заслуженный. Если еще вспомнить голевой брата в матче с Зенитом (шикарный!) то братьев следует поздравлять, хотя я к ним до сих пор относился скептически.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 18 октября 2017, 22:45

      егор,иди в попу.!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 18 октября 2017, 22:08

      Егор... Если бы у бабушки... Дальше продолжать?

      3
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      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 18 октября 2017, 20:51

      А ведь по делу "глагодит" Егорушка. Игра с Пермяками будет не лёгкой прогулкой. Ну и хорошо! Тем интересней будет смотреть как Спартак заберёт очередные три очка. Не хочу обидеть поклонников "Амкара" но я красно-белый и этим всё сказано...

      4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Forlan-LV 18 октября 2017, 21:58

      Ждём 3 очка в матче с амкаром и 3 очка в ответном - с Севильей.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 20:42

      Массимо знает в какой футбол играет Амкар и какой состав выставит

      6
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Полная Канистра 18 октября 2017, 21:59

      Любишь разжигать ? «Полная канистра»!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 18 октября 2017, 20:29

      Каждый сделал, то что должен был! Поэтому и победили!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 20:15

      А если бы у бабушки были бы яйца,то она была бы дедушкой.

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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь > Диктор 19 октября 2017, 11:01

      Или бабушкой с яйцами))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 октября 2017, 19:39

      За аленя рубится...за друга..

      2
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