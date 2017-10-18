Титов: «Если бы не Комбаров, счет 5:1 мог быть в пользу «Севильи», а не «Спартака»

Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» Егор Титов подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и испанской «Севильей» (5:1). Большой вклад в победу принадлежит Дмитрию Комбарову, считает эксперт.

«Прежде всего хочу поздравить всех причастных к этой яркой победе: игроков, тренерский штаб, руководство и болельщиков «Спартака». Матч получился очень обнадеживающим и красивым по счету. Но надо делать скидку на ряд моментов. Выручил Дмитрий Комбаров, выбив мяч из пустых ворот и много спасал Александр Селихов. Если бы при 1:1 Комбаров не спас, то счет мог быть и таким же, но в другую сторону.

После такого яркого матча, который был полон эмоций, очень трудно будет собраться на играх в чемпионате России. Поэтому предстоящая игра с «Амкаром» вызывает опасения. Снова получили травму на ровном месте, потеря Александра Самедова будет ощутима.

Кажется, что он будет легким, но я за игру против пермяков переживаю. Крылья после таких побед вырастают, но всего на пару дней. Организм тяжело обмануть. Это надо компенсировать ротацией состава и профессиональностью футболистов», – сказал Титов.

В РФПЛ «Спартак» идет на пятом месте.

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