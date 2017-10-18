Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов: «Если бы не Комбаров, счет 5:1 мог быть в пользу «Севильи», а не «Спартака»

Титов: «Если бы не Комбаров, счет 5:1 мог быть в пользу «Севильи», а не «Спартака»

18 октября 2017, 19:18
18

Известный в прошлом полузащитник московского «Спартака» Егор Титов подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и испанской «Севильей» (5:1). Большой вклад в победу принадлежит Дмитрию Комбарову, считает эксперт.

«Прежде всего хочу поздравить всех причастных к этой яркой победе: игроков, тренерский штаб, руководство и болельщиков «Спартака». Матч получился очень обнадеживающим и красивым по счету. Но надо делать скидку на ряд моментов. Выручил Дмитрий Комбаров, выбив мяч из пустых ворот и много спасал Александр Селихов. Если бы при 1:1 Комбаров не спас, то счет мог быть и таким же, но в другую сторону.

После такого яркого матча, который был полон эмоций, очень трудно будет собраться на играх в чемпионате России. Поэтому предстоящая игра с «Амкаром» вызывает опасения. Снова получили травму на ровном месте, потеря Александра Самедова будет ощутима.

Кажется, что он будет легким, но я за игру против пермяков переживаю. Крылья после таких побед вырастают, но всего на пару дней. Организм тяжело обмануть. Это надо компенсировать ротацией состава и профессиональностью футболистов», – сказал Титов.

В РФПЛ «Спартак» идет на пятом месте.

«Спартак» отфедунил и даже чуточку откаррерил «Севилью». Реакция страны на историческую победу

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Севилья Спартак Титов Егор Комбаров Дмитрий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1508344468
Действительно, эпизоды были аховые и последствия , прямо скажем хреновые, но... Игра сложилась, как сложилась и эти тяжкие минуты фартово вытащили игроки команды... Будем радоваться маленьким удачам и большие чаще посещать будут!!...))
Ответить
shinnik
1508344750
За аленя рубится...за друга..
Ответить
Диктор
1508346933
А если бы у бабушки были бы яйца,то она была бы дедушкой.
Ответить
OldenVad
1508347761
Каждый сделал, то что должен был! Поэтому и победили!
Ответить
Полная Канистра
1508348569
Массимо знает в какой футбол играет Амкар и какой состав выставит
Ответить
Forlan-LV
1508349076
А ведь по делу "глагодит" Егорушка. Игра с Пермяками будет не лёгкой прогулкой. Ну и хорошо! Тем интересней будет смотреть как Спартак заберёт очередные три очка. Не хочу обидеть поклонников "Амкара" но я красно-белый и этим всё сказано...
Ответить
Kotofey75
1508353686
Егор... Если бы у бабушки... Дальше продолжать?
Ответить
апоголлл
1508355909
егор,иди в попу.!!!!
Ответить
Бриг
1508361672
Странные комменты. Все пишут о "если бы". На самом деле это комплимент Комбарову, причем заслуженный. Если еще вспомнить голевой брата в матче с Зенитом (шикарный!) то братьев следует поздравлять, хотя я к ним до сих пор относился скептически.
Ответить
yorgenbarenz
1508402102
Спартак показал себя в этой игре совсем другим : терпеливо заманивал соперника , блистательно контратаковал и блистательно забивал.Промес-виртуоз !
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
2
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
9
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
2
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+