Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига чемпионов. «Спартак» в Москве примет «Севилью»

    Сегодня в Москве состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» примет «Севилью».

    В активе красно-белых после двух туров два очка. Севильцы возглавляют группу Е, набрав четыре балла. Отметим, что ранее команды никогда друг с другом не встречались.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Также «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Спартак» – «Севилья». Начало в 21:45 по московскому времени. Не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2017 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 17 октября 2017, 23:59

      И встретили,и приняли.Надеюсь,не очень сильно обиделись?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 октября 2017, 23:22

      Спартак с победой. 75 мин. Точка не возврата пройдена.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 октября 2017, 21:28

      жду красивой игры,без сидения в обороне обеих команд и дрочки в центре поля.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 17 октября 2017, 21:28

      Спартак!или сейчас или хер знает когда!Вперёд!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 октября 2017, 21:06

      Третий матч уже, надеюсь, что сегодня без дрожи в коленках ребята выйдут и покажут наконец-то по максимуму то, что могут. Нужна победа!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 20:55

      Хотелось бы после финального свистка увидеть недовольные моськи андалузцев, их огорчённую скамейку запасных и победный счёт для Спартака на табло!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > insider_retro 17 октября 2017, 20:57

      Как умиляет " моськи андалузцев"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      alikatos 17 октября 2017, 20:43

      поставил на спартак хорошая квота посмотрим....ради интереса

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 17 октября 2017, 20:34

      Удачи Спартаку! России нужны очки в копилку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 20:24

      До нашей победы осталось ТРИ ЧАСА !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      koli4ka > DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 20:56

      Доктор, а Вы мечтатель-звездочёт...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > koli4ka 17 октября 2017, 23:58

      Считай мячи-звёзды дорогой скептик !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 23:59

      ПОБЕДА НАША!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      volcharik 17 октября 2017, 20:17

      удачи

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11