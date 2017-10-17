Лига чемпионов. «Спартак» в Москве примет «Севилью»

Сегодня в Москве состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» примет «Севилью».

В активе красно-белых после двух туров два очка. Севильцы возглавляют группу Е, набрав четыре балла. Отметим, что ранее команды никогда друг с другом не встречались.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Также «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Спартак» – «Севилья». Начало в 21:45 по московскому времени. Не пропустите!

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