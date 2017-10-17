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    Гамшик: «Наполи» ждет интригующее испытание в матче с «Манчестер Сити»

    Капитан «Наполи» Марек Гамшик назвал предстоящий матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» важным с точки зрения борьбы за выход в плей-офф турнира.

    «Нас ждет интригующее испытание, ведь обе команды демонстрируют привлекательный футбол. Уверен, болельщики захотят посмотреть на команды, которые стремятся играть в самый лучший футбол.

    Наша задача – сыграть хорошо. Мы хотим победить. Понимаем, что завтра нам будет непросто, ведь мы встречаемся с крайне сильным соперником, но мы знаем, что умеем показать хороший футбол.

    Самое важное – это результат, набранные очки. Мы хорошо идем в чемпионате Италии и знаем, что не слишком хорошо сыграли в Украине, где заслужили поражение. Зато в других встречах мы действовали на высоком уровне и должны продолжать в том же духе. Я мечтаю выиграть что-то весомое.

    Завтра – один из 60 матчей в этом году, но это очень важная встреча в плане выхода в плей-офф Лиги чемпионов», – считает Гамшик.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Наполи» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.10.2017 11:28
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